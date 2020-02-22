沒陸原料能自產口罩多久！鄉民1句「當台塑塑膠？」點醒網：台灣真的猛

▲網友好奇問，台灣能自產口罩多久。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，政府統一徵用口罩，經濟部同步衝刺口罩產能。一位網友在PTT的Gossiping板上問卦「 認真問沒中國原料進口我們能自產口罩多久？」文中表示，台灣雖然有幾間不織布大廠，但他覺得總有用完的時候，「原料能撐到什麼時候啊！到最後會不會一週七個口罩輪著用啊？」

這位網友中表示，「看看韓國沒有中國原料後，30%的口罩工廠停產，台灣不織布現在有南六、康那香、恒大、敏成……等大廠罩，但總是會有用完的時候。」原PO接著說，感覺各國開始控制不住疫情，忍不住好奇問，在台灣的產能又全開的情況下，原料能撐到什麼時候，會不會到最後一周7個口罩要輪著用。

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▲口罩現在一片難求。（圖／記者周宸亘攝）

看到貼文後，就有網友表示，「記得原料台灣自己有生產」、「原料是石油啊」、「有石油即可，台灣PP PE都是爆量生產」、「台塑的原料持續有在買跟製造啊！只是要看跟不跟得上口罩製作的速度就是了」、「缺的應該是加工設備，不過已經在建了，難度也不高」、「當台塑是塑膠？」

話題引發其他人熱議、狂讚台灣，「看完推文，台灣真的好猛」、「台灣運氣好，南六的大廠才剛投產沒多久，日產量到一千萬還不至於缺料，再上游是塑膠就更不可能缺，要多少有多少」、「台灣真的屌炸天」、「台灣是石化王國」、「光台塑就日產pp千還萬噸」、「我看口罩社團，目前好像是耳帶比較吃緊，因為中國大量生產便宜耳帶的關係，幾乎都從中國進口，台灣的耳帶廠被排擠得沒幾間。」

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