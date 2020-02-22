南韓新冠肺炎確診346例！　指揮中心曝「旅遊建議再升級」2要件

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎日韓確診人數迅速攀升，南韓21日單日新增人數就高達142例，確診來到346例。指揮中心今（22）日宣佈，將日、韓旅遊建議提升至二級警示（Alert），指揮中心應變官莊人祥表示，二級上升到三級的要件，是當地人數已達上千例，不過由於韓國病例集中在大邱，未來不排除針對該區域單獨升級。

南韓在過去幾天的COVID-19感染病例數激增，多數病例都可以追溯到大邱（Daegu）的「新天地教會」。該國21日宣布，將大邱與鄰近的清道郡指定為特別管理區。南韓至今已有2名新冠肺炎的患者死亡。

請繼續往下閱讀...

南韓今（22）日新增142例感染新冠肺炎（COVID-19），全國累計人數來到346人；今日新增的142例中，131例發生在大邱以及慶尚北道地區，其中92例與爆發集體感染的大南醫院有關、38例與教會有關，另外12例的感染途徑還是未知數。

國際旅遊疫情建議表分為三級，包括第一級注意、第二級警示、第三級警告（Warning），意義分別為提醒注意、加強預警、避免所有非必要旅遊。

莊人祥表示，旅遊疫情建議升級為第三級，只會提醒國人避免到當地進行所有非必要旅遊，但不會限制當地人來台，除非該地區升級為一級流行區域，亦為「證實已有社區傳播」，才會如中港澳一樣發布禁令。