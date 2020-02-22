香港計劃用「超級電腦」抗疫！17年前SARS追出2.6萬名接觸者

▲香港曾將「超級電腦」用於SARS疫情，發揮很大效果。（圖／翻攝警察年報）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府21日透露，正計劃啟用俗稱「超級電腦」的「重大事件調查及災難支援系統」來追蹤新冠肺炎的傳播源頭。這套系統原先用於刑案調查，2003年SARS疫情首度被用於傳染病追蹤分析，曾成功追蹤到2.6萬名與疑似及確診患者接觸的人士。

香港俗稱的「超級電腦」，就是1990年從英國引進的「重大事件調查及災難支援系統」（MIIDSS），由香港香港警務處刑事及保安處刑事部刑事支援科掌管，能分析及處理大量的原始資訊數據，原先主要用於刑案調查，協辦過「屯門色魔」「蘭桂坊慘劇」「徐步高槍擊案」等案件。

▼香港疫情嚴峻，確診患者持續增加。（圖／路透社）



2003年爆發SARS疫情，香港為重災區，港府將「超級電腦」應用於追蹤傳染病，將患者的個人資料、移動史、接觸史等資料輸入，成功追蹤到傳染源頭與傳播途徑，曾查出2.6萬名與疑似及確診病患者有接觸人士，並分析出疫情爆發機率高的地點。

香港前衛生福利及食物局副秘書長常任秘書長尤曾家麗指出，SARA期間，主要是衛生署的人在追查病毒，得要上門尋找病人，詢問病人到過何處，判斷病人在何處染病，但隨著疫情加重，病人的數量越來越多，人手根本應付不來，警方提議可借調「超級電腦」，在沒有辦法的情況下，就嘗試了。

香港前衛生福利及食物局副秘書長陳育德也表示，SARS期間透過「超級電腦」，政府才能在短時間內知道病人去過哪些地方，接觸過哪些人，及時採取行動，「比如我們能知道病人去過茶餐廳，或者到過哪間大樓，拜訪過哪些親友，及時控制病毒的擴散。」

為了提升「超級電腦」的效能，港警2016年再推出第三代「重大事件調查及災難支援系統」，加入先進圖像分析功能、數據輸入工具和更方便的使用者界面，有效增加偵查複雜罪案和管理災難事件的效率，並引進「傳染病感染追蹤」功能，以協助衛生防護中心更良好的對傳染病進行追蹤分析。