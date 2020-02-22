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日駐台代表致謝蔡英文　敬佩台灣防疫模式！盼日台攜手共度難關

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▲▼蔡英文出席世界母語日。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者呂欣玫／綜合報導

鑽石公主號包機21日降落桃園機場，19位滯留日本的國人如願回台，總統蔡英文22日透過臉書歡迎國人回家，並祈願日本的病患及家屬也都能平安。對此，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰22日表達由衷感謝，「我們衷心敬佩此次台灣防疫模式。希望日台攜手共渡難關，我們也會持續努力。」

蔡英文今天發文表示，昨天已經順利派出專機，把鑽石公主號郵輪上的國人接回台灣，「歡迎你們回家」。同時也向日方表達感謝，「謝謝日本政府的協助。接下來在防疫及醫療工作上，台灣和日本會繼續攜手合作，一起度過挑戰。祈願日本的病患及家屬也都能平安。」

對此，泉裕泰22日透過日本台灣交流協會臉書表示，看到蔡英文總統的貼文，總統對日本病患、家屬的溫馨慰問，以及後面在防疫及醫療工作上對日台合作的深厚期待，本人在此表達由衷的感謝。並強調，「疫情沒有國境，我們衷心敬佩此次台灣防疫模式。希望日台攜手共渡難關，我們也會持續努力。」

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