新冠肺炎病人治癒出院後「糞便呈陽性」　專家：不能算是復發

▲日前出現有出院的新冠肺炎病人，糞便檢測呈陽性。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，廣東省廣州市日前傳出，在治癒的病人中，有少數在出院後被驗出「糞便轉為陽性」。對此，廣州市第八人民醫院感染病中心主任蔡衛平表示，這種現象不能算是復發，是否具有傳染性還不能確定。

據《南方都市報》報導，隨著廣州市的出院病患不斷增加，目前第八人民醫院也對出院患者展開追蹤，並成立門診，專門為出院病人進行檢測，並明確要求在觀察期的7天和14天，分別檢測1次核酸，包括痰咽檢測及糞便檢測。

據悉，在追蹤的過程中發現，廣州少數出院病患的糞便檢測轉為陽性。對此，蔡衛平表示，「有可能是出院者體內依然還有病毒或者是病毒基因片段，不過，是否具有傳染性還不能確定，因為新冠病毒是新的病原體，據我們的認識，還有一個完善過程。」

▲新冠病毒十分狡猾，目前都還未能被醫學領域完全掌握。（圖／NIAID Flickr）

此外，蔡衛平強調，出院病患的追蹤過程除了痰咽、糞便檢測外，同時還加做了肺部影像檢查，「根據CT提示，他們的肺部炎症在改善，但還沒有看到再加重的案例，因此這種現像不能算是復發。」

蔡衛平表示，糞便呈現陽性的患者，是大便裡存在病毒基因片段或病毒，目前認為新冠病毒存在糞口傳播可能，但相應的干預手段還是好操作的。他提到，在眾多的傳播途徑中，單一的糞口傳播疾病是比較好控制的，例如勤洗手、蓋好馬桶蓋再沖洗廁所等等。

另外，蔡衛平指出，康復的患者應在出院後要嚴格遵從醫囑，嚴格居家觀察14天，並且做到居室通風、講究衛生、規範洗手，以及做好自我健康監測，按要求接受追蹤及復診，如此一來，才能達到防控防疫效果。

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