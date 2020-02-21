詐騙車手去醫院領贓款110次240萬元！　原因竟是：每人都戴口罩不易被懷疑

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前接獲線報，有詐騙集團利用假檢警的名義，要被害人將錢匯入指定帳戶，再派出旗下車手前往北投榮總的ATM提款機領取，警方追查2名車手到案，2嫌供稱，因現在新冠肺炎（COVID-19），所以到醫院要戴口罩，為了躲避追查才選在醫院領錢。

警方表示，從2019年12月中旬至2020年1月初，發現北投榮總遭詐欺車手取款110筆，且騙走多名被害人240萬元，警方追查一個月後，逮捕40歲的溫姓、37歲的潘姓等2名嫌犯，並在家搜出犯案時穿著的衣服以及毒品，訊後依毒品、詐欺罪嫌送辦。

▲警方掌握2名車手，以車追人在淡水將人逮捕，並起出犯案的衣物以及毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，詐騙集團先以假檢警的方式詐騙民眾，並要求民眾將錢匯入指定帳戶，再透過潘、溫2嫌前往提款，2嫌為了避人耳目，得知目前因新冠肺炎防疫，到醫院都要戴口罩，所以選擇到北投榮總的ATM提款機領錢。

▲潘姓（左）、溫姓(右)2嫌，趁新冠肺炎期間醫院要戴口罩，竟趁隙利用ATM盜領。（圖／記者邱中岳翻攝）

嫌犯到案後供稱，每張提款卡僅領取2至3萬，以多卡的方式輪流盜領，而每次得手的金錢抽取百分之5當作傭金，原本以為到醫院戴口罩混入人群可以躲避追查，但最後仍遭警方一舉成擒。

北投分局表示，近來詐騙集團多以工作「高薪、輕鬆」為由，刊登廣告徵才，吸引缺錢之不特定人加入詐欺集團，並以高報酬誘使年輕人鋌而走險從事詐欺車手工作，希望青少年千萬不要以身試法。

含75%酒精！茶樹精油乾洗手組來啦

【其他新聞】

北市光天化日賣毒！民眾加裝監視器蒐證 警埋伏逮8人

7天巡簽藥局未達5次「欠缺敏感性」 北市9所長遭點名...怨：誰敢當所長