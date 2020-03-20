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小黃超慘！跑車16小時僅賺1500元　交部祭「1.2萬油費補貼」救司機

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▲▼交通部祭出計程車油料補貼。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部祭出計程車油料補貼，4/1上路。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎重創國內運輸業，計程車司機指出，現在每天工作16小時，也只能賺進1500元。交通部祭出計程車油料補貼，自4月起每月補助2000元，為期半年共1.2萬元，使用期限可到年底。中油公司指出，只要在4月15日前申辦油卡，就再加碼贈送1000元。

汽車運輸業駕駛員全國總工會理事范阿水表示，受疫情衝擊搭車人次大減，過去在松山機場排班，約40分鐘就會有客人搭車，現在要等超過5小時才可能有人，過去每月油錢至少8000元，現在則不到6000元。

請繼續往下閱讀...

范阿水指出，過去每日收入約3500元，現在即使從上午7點跑車到晚上11點，收入也只有1500元左右，少了不只一半，如果沒有超時工作，連基本工時都賺不到。

▲▼交通部祭出計程車油料補貼。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼交通部祭出計程車油料補貼。（圖／記者李宜秦攝）

▲計程車司機可以油卡直接加油。（圖／記者李宜秦攝）

交通部表示，針對計程車客運業的營業車輛，於公路監理機關登記列管牌照有案者，每輛每月以補貼500公升汽（柴）油或液化石油氣為上限，每公升補貼新台幣4元，為期6個月，等於每月2000元、共1.2萬元，駕駛人可選擇在中油或台塑辦卡；補貼油量額度未於當月份用罄者，得延長至中華民國109 12月31日前使用。

交通部長林佳龍表示，有收到許多司機反應，因此稍微調整方案，改以每月1日直接將2000元補助金存入油卡內，若司機本月沒有用完，下月還可繼續使用，4到9月每月都會存入2000元，共補1.2萬元，補貼金額都可在今年底以前使用。

林佳龍表示，計程車司機真的受疫情很大影響，交通部必須為司機加油，度過這個大難關，他也呼籲，國人只要做好防疫措施，可以多搭乘計程車。交通部也會落實發放防疫物資，如每周發放7片口罩、酒精等，確保駕駛健康。

中油公司董事長歐嘉瑞表示，中油還有加碼活動，只要小黃司機在4月15日前申辦油卡，就再加碼贈送1000元的加油金，強調「全力配合交通部政策」，也希望協助計程車運輸業更順利。

▲▼交通部祭出計程車油料補貼。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼交通部祭出計程車油料補貼。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼交通部祭出計程車油料補貼。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼交通部祭出計程車油料補貼。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼交通部祭出計程車油料補貼。（圖／記者李宜秦攝）

▲林佳龍強調，交通部會盡力協助司機紓困。（圖／記者李宜秦攝）

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