搭小黃病毒不上身！帥醫拍片告訴你眉角「區分汙染手、乾淨手」超重要

記者徐愷昕／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫，為避免不必要的接觸，不少民眾紛紛減少乘坐小黃，但有時為節省時間還是會選擇搭乘，對此，就有帥醫師特地拍攝影片教學如何正確防疫，讓大家「在外乘車病毒不上身」。影片中葉庭瑜醫師除了提醒乘客，上車前要把雙手工作分配好外，也強烈建議大家在支付車費時盡量用感應方式，以減少接觸風險。

新冠肺炎國際間蔓延，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日下午也一口氣公布最新確診病例達到23例，創下單日新高，總計來到100例，為了避免不必要接觸，不少民眾在通勤時漸漸減少搭乘計程車，但有時小黃確實能為大家省去不少時間，對此，就有帥醫師特別拍片教大家如何正確搭車，透過上車前分配好兩隻手工作，來大大降低沾染病毒的風險。

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▲帥醫葉庭瑜拍攝影片教大家「搭乘小黃如何防疫」，降低沾染病毒風險。（圖／翻攝William Ting-Yu Yeh臉書）



醫師葉庭瑜稱，搭乘小黃若要降低搭乘染病風險，就得先把兩隻手的工作先分配好！首先，開車門時，因為我們無法清楚得知前一名乘客是否乾淨，所以碰觸車門手把的手即為汙染手，上車後，再以另一隻乾淨手拿起自身攜帶的酒精，噴向汙染手進行消毒，等雙手全乾即可。

葉醫師表示，消毒玩的雙手後就可以繼續碰觸筆電、手機等個人物品，直到要下車付費時，才會再來到一個防疫關鍵，此時，他強烈建議大家使用感應式模式支付車資，包括悠遊卡、感應式信用卡，或者是手機支付， 因依照這些方式將能避免自己和他人接觸，有效降低感染風險。

另外，葉醫師也提醒大家，搭乘小黃務必戴上口罩，除上車前雙手消毒外，如有任何症狀也記得告知司機，下車後立刻洗手很重要，防疫做得徹底才能保護自己也保護他人。

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