　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南交通新團隊布達　提供服務最到位

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲交通局局長王銘德（左三）發布新任人事交工科長方川和（左一）、運管科長黃柏彰、捷工處長呂獎慧（右二）、公運處長吳俁之（右一）。（圖／記者林悅翻攝）

▲交通局局長王銘德（左三）發布新任人事交工科長方川和（左一）、運管科長黃柏彰、捷工處長呂獎慧（右二）、公運處長吳俁之（右一）。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為積極推動台南市重大交通政策，台南市交通局於21日上午布達「台南市捷運工程處」、「台南市公共運輸處」新任首長及運輸管理科、交通工程科新任科長，期許打造全新工作團隊，以「交通新團隊、服務最到位」向市民宣告，本局將展現大台南交通環境新樣貌。

新任台南市捷運工程處處長呂獎慧，國立台灣大學土木所交通組碩士，歷任高雄市橋頭區公所經建課課長、本局運輸管理科專員及科長、交通局所屬公共運輸處處長等職務，行政歷練完整。2015年以「大台南公車捷運化」專案代表本府參加第七屆「政府服務品質獎」獲獎，105年以「台南市捷運化公共運輸系統」榮獲「傑出公共運輸計畫獎」殊榮；另轉運站建置榮獲106年建築園冶獎及國家卓越建設獎，並當選台南市政府2017年模範公務人員，深具營運管理專業知識與實務經驗；擔任台南市公共運輸處處長期間，推出台南市第一條雙層巴士、第一期小黃公車、完成臺南轉運站新建工程並入圍2019WAF世界建築獎。

新任台南市公共運輸處處長吳俁之，國立交通大學交通運輸研究所碩士，擔任台南市公共運輸處課長及秘書期間，完成「關子嶺假日公車」、「李子園勵學公車」、「內角彈性公車」、「19路安平—大灣」、「77路安平—南紡夢時代」、「77-1路安平假日環線公車」、「無障礙計程車」通車營運；擔任交通局運輸管理科科長期間，完成新營綜合轉運站新建工程、隆田及永康火車站前環境轉乘優化工程，主管本市公共運輸發展計畫、推動自駕公車實驗計畫，並推動大型轉運站BOT案。

配合此次2位所屬機關首長之人事異動，交通局運輸管理科及交通工程科等2單位主管亦有所變動：交通工程科科長黃柏彰調任運輸管理科科長、技正方川和陞任交通工程科科長。

交通局局長王銘德表示，公共運輸處新任處長吳俁之，肩負推動台南市公共運輸之重責大任，提升公共運輸服務品質，以期達成讓每一位市民朋友都能享有更便利的大眾運輸服務目標；捷運工程處新任處長呂獎慧則擔負推動更安全、準點、便捷的先進運輸系統之責，期能與公車路網相輔相成，打造更完善的交通路網。
交通局局長王銘德表示，本次人事調整秉持市長「用人唯才，適才適所」的原則，把優秀的人放在正確的位置，找對的人做對的事，期許在新的職務上能發揮所長，全力推動重大交通政策。

ET快訊
劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」
快訊／板橋夫妻吵架持刀互砍　妻倒血泊身亡
快訊／滯留鑽石公主號　魔術師陳日昇檢測結果出爐了
檢驗陰性下鑽石公主號　2澳洲人返國卻驗出病毒
「日常小動作」讓病毒附著機率大增　網傻眼：每天都在做
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

搭乘台南黃6-1農村樂活公車　輕鬆往林初埤賞花

台南交通新團隊布達　提供服務最到位

持續觀察易肇事路口　交通事故改善成效交通局滾動檢討

「 齊心防疫、高銀最相挺」　移民署邀新住民挺過「新冠肺炎」

3月疫情若不趨緩　全中運室內不開放參觀

疫情未降溫　嘉縣各國小22日前完成全面性消毒

嘉雄陸橋3/2道路工程施作　將進行柏油刨鋪及防撞桿更換為路緣石

嘉義市社區C肝篩檢啟動　國際扶輪3523提供5千名額

加強防疫！桃園擴大稽查白牌車　桃機當場查獲1輛重罰

嘉義火車站查獲白牌車　違規個人戶將開罰50萬罰單

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

新冠病毒「0號病人」比官方早一周　12／1發病！無華南海鮮市場接觸史

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

搭乘台南黃6-1農村樂活公車　輕鬆往林初埤賞花

台南交通新團隊布達　提供服務最到位

持續觀察易肇事路口　交通事故改善成效交通局滾動檢討

「 齊心防疫、高銀最相挺」　移民署邀新住民挺過「新冠肺炎」

3月疫情若不趨緩　全中運室內不開放參觀

疫情未降溫　嘉縣各國小22日前完成全面性消毒

嘉雄陸橋3/2道路工程施作　將進行柏油刨鋪及防撞桿更換為路緣石

嘉義市社區C肝篩檢啟動　國際扶輪3523提供5千名額

加強防疫！桃園擴大稽查白牌車　桃機當場查獲1輛重罰

嘉義火車站查獲白牌車　違規個人戶將開罰50萬罰單

「確診很麻煩」！日男連燒7天搭JR上班...怨醫生不願檢測：怕影響東奧

香港返台趴趴走挨罰15萬…高雄女投訴「我不知道規定」！衛生局秀親筆簽名打臉

1歲童吃「漂亮糖果」後狂吐　「5日狂脹5倍」醫嘆：腸子都塞住了

汽車女業務賣車賣到摩鐵「收尾款」　「夾娃娃2次」曖昧訊息露餡…正宮崩潰

乾洗手買得到了！超低特價限時搶　噴霧、凝膠各有用途

存股族照過來！布局高股息資產聚焦「股利率」和基本面

猛男從井裡撈出5顆泥巴球　洗乾淨竟變絕美生物…他全包養

劉真昏迷14天傳好消息！　劉媽媽曝「病情最新現況」…學員興奮：太好了

中央不公布北部女詳細地點　柯文哲：不公開不是恐慌更多？

臉書貼「吸K他命可治武漢病毒」偽造電視台畫面　宜蘭警一天內逮人送辦

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

地方熱門新聞

澳門學生檢疫14天　2天竟偷跑8次

陸配返台三度擅離住家　恐遭罰5萬

桃園擴大稽查白牌車　桃機當場查獲1輛重罰

茶改場開發　即飲式蔬果粉

桃園56家汽車代檢廠　228連假不定檢

高雄鳳山、 小港等4區　21日停水14小時

嘉市長黃敏惠感謝各界捐贈物資

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

嘉義中山路科技執法4/1上路

違規白牌車將開罰五十萬罰單

新冠肺炎防疫亂糟糟

沉睡森林大白熊戴口罩

即／女子小三通回台　居家檢疫失聯

嘉縣各國小22日前完成全面性消毒

更多熱門

相關新聞

台南藥局被爆大發國難財網傳丟蛋警戒護

台南藥局被爆大發國難財網傳丟蛋警戒護

台南市南區大同路１家藥局被爆涉嫌哄抬口罩價格1片賣15元，囤積口罩大發國難財，台南檢警調衛及消保官聯合查緝，雖未查獲囤積口罩，陳姓老闆娘也大聲喊冤，但經檢察官偵訊後諭令10萬元交保，20日網傳有人要到藥局丟雞蛋，警六分局警方到場戒護，惟藥局拉下鐵門並未營業，並貼公告指周日上午正常營業。

台南第3實物銀行新營試營運

台南第3實物銀行新營試營運

獨／《角頭》鎖定高雄台南6景點

獨／《角頭》鎖定高雄台南6景點

台南市備戰開學日動起來！

台南市備戰開學日動起來！

台南和順工業區首發結合「i郵箱」

台南和順工業區首發結合「i郵箱」

關鍵字：

台南交通新團隊布達

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

劉真「不知未來會怎樣」！

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

國難當頭義無反顧！女研究員扔論文投入抗疫

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

媽忙上班　閒汪「排口罩」網笑翻

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面