台南交通新團隊布達　提供服務最到位

▲交通局局長王銘德（左三）發布新任人事交工科長方川和（左一）、運管科長黃柏彰、捷工處長呂獎慧（右二）、公運處長吳俁之（右一）。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為積極推動台南市重大交通政策，台南市交通局於21日上午布達「台南市捷運工程處」、「台南市公共運輸處」新任首長及運輸管理科、交通工程科新任科長，期許打造全新工作團隊，以「交通新團隊、服務最到位」向市民宣告，本局將展現大台南交通環境新樣貌。

新任台南市捷運工程處處長呂獎慧，國立台灣大學土木所交通組碩士，歷任高雄市橋頭區公所經建課課長、本局運輸管理科專員及科長、交通局所屬公共運輸處處長等職務，行政歷練完整。2015年以「大台南公車捷運化」專案代表本府參加第七屆「政府服務品質獎」獲獎，105年以「台南市捷運化公共運輸系統」榮獲「傑出公共運輸計畫獎」殊榮；另轉運站建置榮獲106年建築園冶獎及國家卓越建設獎，並當選台南市政府2017年模範公務人員，深具營運管理專業知識與實務經驗；擔任台南市公共運輸處處長期間，推出台南市第一條雙層巴士、第一期小黃公車、完成臺南轉運站新建工程並入圍2019WAF世界建築獎。

新任台南市公共運輸處處長吳俁之，國立交通大學交通運輸研究所碩士，擔任台南市公共運輸處課長及秘書期間，完成「關子嶺假日公車」、「李子園勵學公車」、「內角彈性公車」、「19路安平—大灣」、「77路安平—南紡夢時代」、「77-1路安平假日環線公車」、「無障礙計程車」通車營運；擔任交通局運輸管理科科長期間，完成新營綜合轉運站新建工程、隆田及永康火車站前環境轉乘優化工程，主管本市公共運輸發展計畫、推動自駕公車實驗計畫，並推動大型轉運站BOT案。

配合此次2位所屬機關首長之人事異動，交通局運輸管理科及交通工程科等2單位主管亦有所變動：交通工程科科長黃柏彰調任運輸管理科科長、技正方川和陞任交通工程科科長。

交通局局長王銘德表示，公共運輸處新任處長吳俁之，肩負推動台南市公共運輸之重責大任，提升公共運輸服務品質，以期達成讓每一位市民朋友都能享有更便利的大眾運輸服務目標；捷運工程處新任處長呂獎慧則擔負推動更安全、準點、便捷的先進運輸系統之責，期能與公車路網相輔相成，打造更完善的交通路網。

交通局局長王銘德表示，本次人事調整秉持市長「用人唯才，適才適所」的原則，把優秀的人放在正確的位置，找對的人做對的事，期許在新的職務上能發揮所長，全力推動重大交通政策。