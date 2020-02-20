中教大教授「A錢爽升等」！出庭罪推長官部屬　法官重判就是要他坐牢

圖、文／鏡週刊

謝銘元偽造文書，背著學校勾結「戶外遊憩學會」，騙得客委會標案，因為審理期間死不認罪，一切犯行往上推給長官，往下諉過部屬，法官因此判他8個月徒刑，律師李學鏞說，背信雖是刑事罪，除非犯行嚴重，否則通常民事達成和解，都可以緩刑或易科罰金，法官判他8個月，就是針對他毫不悔悟的態度要他被關。

許可達獲悉謝銘元兩邊騙，巧奪客委會標案，因為他也是該校「進修推廣部」主任，擔心受牽連，於是主動向調查局舉發，由於國立大學教授俱公務員身份，市調處本來也想以貪瀆罪移送謝銘元，但因會計法修正後，對於教授執行研究案、委外勞務採購案的規範大幅放寬，最後還是以偽造文書、背信罪移送地檢署。

對此，律師李學鏞表示：「依據大學法第2條、第4條及私立學校法第2條規定，國立大學及私立學校分屬於政府採購法第8條所稱之機構及財團法人，在這種情形之下，「推廣進修部」被視為一般廠商，也就是說，謝銘元並非執行政府公務，不適用貪瀆罪」。

台中地檢署很快將謝銘元、許修維（進修推廣部專案經理）兩人依背信罪提起公訴，台中地院審理時，謝銘元一概否認犯行，他謊稱受到主任許可達指示，才以戶外遊憩學會名義標案；至於許修維開設的帳戶，他也聲稱不知情，都是許修維自己擅自作主，與他無關。

由於他犯後態度惡劣，死不認罪，一審法官判他8個月徒刑，必須被抓進去關；許修維則因為當庭認罪、賠錢，被判4個月，可易科罰金，緩刑2年。

律師李學鏞說，「背信」雖是刑事罪，除非犯行嚴重，否則通常若民事達成和解，都可以獲得緩刑或易科罰金，對比許修維的量刑，可以推測，法官是故意判謝銘元8個月，可能是賭爛他毫不悔悟的態度，故意要讓他被抓去關。



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