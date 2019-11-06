竹聯四海聯手運217公斤一粒眠到大馬　 可製350萬包毒咖啡市價3億

記者張君豪／台北報導

刑事局6日宣布偵破一起竹聯幫聯合四海幫成員運輸毒品一粒眠案件，警方長期監控查獲他們租用新北市五股區一倉儲存放毒品，日前行動查扣24紙箱內有重達217公斤、118萬粒三級毒品一粒眠，黑幫打算把這批毒品運到馬來西亞銷售，卻在出境前遭警方查獲，警還搜出他們用來防身的3把手槍、滅音器及上百顆子彈；警方說這批毒品若流入市面將可製作350萬包咖啡，粗估這批毒品市價超過新台幣3億元。

▲刑事局查獲一起四海竹聯兩幫攜手運輸毒品一粒眠217公斤案，逮捕竹聯幫主嫌郭姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局查獲一起四海竹聯兩幫攜手運輸毒品一粒眠217公斤案，逮捕四海幫卓姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊表示，有竹聯幫背景、平常混跡台北市松山區的郭姓男子（26歲、多項毒品前科）與四海幫在新北地區的卓姓成員（35歲、多項毒品前科）聯手運毒，警方從2018年8月8日在基隆查獲數百公斤一粒眠運毒案續追，掌握郭、卓聯手打算運毒外銷。

▲刑事局偵三大隊長蕭瑞豪說明查處案情。（圖／記者張君豪攝）

警方監控多時，發現桌嫌在10月中旬開著貨車把24箱一粒眠毒品交給郭姓男子，然後郭嫌再把毒品載到新北市五故區某社區大樓公寓內存放；由於兩人均有幫派背景和持有毒品前科，背後策畫的湯姓大哥還教唆另名背景較為單純的蕭姓男子幫忙出面簽約租屋，想藉此規避警方查緝。

▲刑事局查獲一起四海竹聯兩幫攜手運輸毒品一粒眠217公斤案，現場查扣大批槍彈。（圖／記者張君豪攝）

刑事局監控掌握上情後，聯合新北市蘆洲、新莊警分局、北市士林警分局以及台北市刑大偵八隊成立專案小組，報請基隆地檢署檢察官蕭擁溱指揮；在10月21日行動攻堅搜索該社區大樓，總共查獲217公斤的三級毒品一粒免，並在公寓衣櫃紙箱內找到三把制式、改造90手槍，滅音器及上百發子彈、霰彈，並查扣兩輛運毒車輛。

▲刑事局查獲一起四海竹聯兩幫攜手運輸毒品一粒眠217公斤案，圖為查扣毒品。（圖／記者張君豪攝）

警方先後逮捕涉嫌策劃運毒的郭、卓兩名主嫌，以及幕後策畫的湯姓大哥、最倒楣的是僅出面租屋的蕭姓男子也因此捲入國際運毒大案，遭幹員荷槍實彈請回，警訊後將4人分依毒品危害防制條例運輸毒品罪嫌移送，其中郭、卓兩名主嫌移送地檢署遭聲押獲准。

刑事局偵三大隊表示：一粒眠屬於鎮定類藥物，台灣藥頭販售價格約在250元新台幣，走私到馬國將可以350~400元新台幣，販售暴利驚人，加上一顆一粒眠毒品就可製造約3包毒咖啡、市售價格超過500元新台幣，若全數製作成毒咖啡包市價高達17.7億新台幣，警方提醒青少年，濫用一粒眠、或毒咖啡包會造成身心紊亂且會成癮，呼籲民眾遠離毒品。



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