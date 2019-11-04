逼簽本票、強索顧問費、毆打小弟　四海幫海南堂堂主遭起訴

▲四海幫海南堂堂主儲有成及幫眾遭橋頭地檢署以組織犯罪等多項罪名起訴。（示意圖／記者白珈陽翻攝）

記者洪正達／高雄報導

遭提報治平對象，也是前職棒練習生的儲有成於2018年九合一大選前落網後，橋頭地檢署經1年多的調查，發現他2017年間擔任四海幫海南堂堂主後，涉嫌多起暴力調解，並向餐廳強收「特別顧問」費，更逼迫負責人簽下本票替人還債，甚至自己的幫眾要脫離也被拳打腳踢；檢方4日偵結，依違反組織犯罪、恐嚇等多項罪名起訴儲男及其他8名幫眾。

起訴書指出，儲有成2017年接任四海幫海南堂堂主後，吸收楊姓、龔姓等人擔任副堂主，並再吸收6名成員，以暴力、恐嚇取財等方式牟利，其中在2017年間受人託付調解糾紛時，竟強押被害人方男到左營崇實新村內的荒廢空屋毆打，並以汽車遠光燈照射方男，企圖讓方無法辨識臉孔，最後造成方男臉部受鈍挫傷，另外，儲某次因不滿被討債，又將被害人陳姓男子誘騙到廢棄眷村內毆打，害陳腦震盪以及全身多處受傷。

儲有成及幫眾在2017年橫行期間，一名歐姓幫眾想要脫離．卻遭到儲以同樣手法押到廢棄眷村內毆打，並將施暴過程全部錄下，藉此建立威信，除此之外，儲在2018年7月間率眾前往前金區某間港式餐廳，卻強要楊姓負責人假借宴請員工的名義，要另名陳姓男子出面處理債務卻遭到對方拒絕，儲一陣惱火後，便逼迫楊姓負責人印製他與2名副堂主擔任餐廳「特別顧問」的名片，並按月索取3到5萬元不等的顧問費，如不從竟恐嚇「隨時派人來店裡坐」，事後卻還是被楊姓負責人拒絕，同年8月份，儲有成將楊誘騙到大樹區，除持槍恐嚇對方外，甚至逼迫他簽本票逼人還債。

檢警在2018年九合一大選前執行掃黑，將儲有成及幫眾拘提到案，查扣子彈、鋁棒、短刀及本票等證物，將所有人分別依組織犯罪條例、剝奪他人行動自由、傷害罪、恐嚇取財未遂、強制罪等多項罪名起儲有成及其他8名成員。

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