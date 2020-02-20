台南藥局被爆大發國難財　「網路號召去砸蛋」台南警巡邏戒備

▲被爆涉嫌意圖哄抬口罩價格而囤積的藥局大門深鎖，只有在鐵門上張貼一紙公告，寫明「星期日早上九點照常營業」等訊息，惟未發現有人丟雞蛋情況。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區大同路一家藥局被爆涉嫌哄抬口罩價格1片賣15元，囤積口罩大發國難財，台南檢警調衛及消保官聯合查緝，雖未查獲囤積口罩，陳姓老闆娘也大聲喊冤，但經檢察官偵訊後諭令10萬元交保，20日網傳有人要到藥局丟雞蛋，警六分局警方到場戒護，惟藥局拉下鐵門並未營業，並貼公告指周日上午正常營業。

台南市南區1家藥局被媒體爆出無視政府規定而「暗槓口罩」，自稱從政府徵收的口罩工廠中「拿到多出來的貨」，而且單片成本約2元，市價5元的醫療用口罩，竟以15元高價賣出，該藥局老闆娘還宣稱：「我還欠3個人各50萬口罩。只有我們家有口罩啊。」，有如是「口罩地下司令」，且自稱與屏東工廠關係良好，貨源充足，一天至少能供應十萬至百萬個醫療口罩…。台南市長黃偉哲獲悉十分震怒，馬上指示消保官會、衛生局、警察局，會同台南地檢署、台南市調處前往聯合查緝，絕不允許有大發國難財情事發生。

台南市消保官楊璿圓、台南市衛生局、警察局、市調處等單位19日上午8時多前往藥局聯合稽查，初步調查藥局現場並無囤積醫療用口罩，只有健保配給的片口罩，老闆娘陳姓女藥師否認有囤積醫用口罩，高價販售情況，並大聲喊冤辯解指出，她根本沒有口罩，是隨便說說而已，她賣的都是健保實名制的口罩。

對爆料指控：「陳姓老闆娘表示，自己因與屏東工廠老闆娘關係要好，才能有充足貨源，一次至少能供應數十萬至百萬個醫療口罩，就連台商、警察、海關都上門團購」，陳女表示，她是指4月30日以後，政府解除口罩管制後，就可以販賣，訂單也要她拿到口罩才能出貨，否則也無法供貨。對於相關指控陳女全部否認，並自稱自己說話比較浮誇，她是隨便說說而已。

據了解，台南地檢署檢察事務官19日上午即帶搜索票前往藥局進行搜索，陳女也配合檢警調人員搜索行動，讓檢警調針對1樓藥局賣場及2樓住處進行搜索，檢警調雖未搜查到口罩等不法物證，但查扣陳女手機及相關物證，並在檢察官指揮下，帶陳女前往地檢署協助釐清相關案情。

台南地檢署指出，本案由南檢民生專組黃齡慧檢察官指揮偵辦，檢方指出藥局搜索，現場並未發現大量口罩囤積，惟扣得口罩之進銷貨憑證扣案，並將陳姓負責人帶回偵訊，追查口罩來源與去向，及是否有違反刑法251條及傳染病防治法第61條，意圖哄抬口罩價格而囤積之情事。並針對偵訊內容，檢調人員進行第2次搜索，扣得相關物證，檢察官偵訊後於19日晚上10時左右，以陳女有犯罪嫌疑，然無聲請羈押必要，諭令10萬元交保候傳。

台南市警六分局警方於20日在網路獲得情資，指有人欲前往該藥局丟雞蛋，即派員前往現場加強巡邏戒護，惟該藥局20日拉下鐵門並無營業。據了解，檢調人員已掌握藥局銷進貨資料，並查扣陳女手機及店內監視影像，將進行比對釐清相關案情中。號

該涉案藥局在鐵門上張貼一紙白色「公告」，上寫著「星期日早上9點正常營業」，可能這2月20日至22日都休息，23日上午才會營業。市警六分局警方表示，目前尚未發生有人丟雞蛋情事。