第五屆全國繪本競賽　屏東女中教師木板畫作創新超吸睛

▲銀獎繪本作者自由作家游淑如（原屏東女中教師）、屏東女中美術老師郭珏絹、數學老師杜慧絹共同創作「不一樣也不會怎麼樣啊！」，繪本內容結構除充滿趣味以外，使用木片加上蠟筆以及多樣實驗性插畫技法呈現。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市公所108年度第五屆全國繪本徵件競賽，針對全國大專院校學生以及社會人士徵選繪本，祭出總獎金六萬五千元整，共招募到全台23所大專院校投稿，含社會組參賽共61件投稿作品，19組得獎者於20日上午頒獎，其中社會組銀牌獎的三名教師使用木版畫出繪本超吸睛。

為鼓勵民眾及大專學生投入繪本創作，激發斗六在地創作風氣，以發掘創作人才，本屆「遊戲童年繪本創作」徵件比賽特地委託國立雲林科技大學數媒系協助舉辦，主題「遊戲童年」鼓勵民眾探索在地童年遊戲文化，發掘自然純樸的童年印象，呈現不同世代的童年記憶。

其中銀獎繪本作者自由作家游淑如、屏東女中美術老師郭珏絹、數學老師杜慧絹共同創作「不一樣也不會怎麼樣啊！」，繪本內容結構除充滿趣味以外，使用木片加上蠟筆以及多樣實驗性插畫技法呈現，是件兼具高度創意的作品，木板表皮線條讓蠟筆勾勒出深淺不一色彩，極似家長們童年時黑板樣貌。

斗六市長林聖爵表示，全國繪本創作徵件已經邁入第五屆，每年徵件數逐漸增加，足見五年來的累積，藝文能量的耕耘與發芽，不但能看見各地大專院校生創作的優秀作品，也創造舞台讓更多喜愛創作、對繪畫有興趣的民眾能夠發揮。並且，今次更架設繪本徵件作品網站，民眾可於線上瀏覽從往年至今的所有得獎作品，與時俱進推廣閱覽的好習慣。

今年獎項競爭激烈，社會組金獎由鄭元欽拿下，作品「那一條八歲記憶裡的路」故事溫馨感人，真誠描繪出八歲孩童與家人之間的情感流動，沉穩內斂的畫風、粗曠又細緻的筆觸更加彰顯主角的內在情感與狀態，獲得評委一致好評。

銅獎段美鳳，用傳統書法技法，搭配卷軸形式表現非常具東方感的「遊戲童年」，創意構想非常耳目一新。大專生組作品「60公分的飛翔」由唐伯宇、張以平、劉子綾、鄭翊襄、崔文青突破重圍一舉拿下金獎，完整的故事劇情引人入勝，成熟的繪畫技巧將手繪與電繪風格結合得讓人驚豔。

銀獎分別由魏君恆、陳雨青、曾子庭、鍾愛翎、吳佳穎、陳郁淳「雨後的風箏」透過一支雨傘，深刻描繪主角小男孩與親人間的關係與心情描述，情節腳本完整畫面細膩；另一組銀獎「媽媽的宇宙郵件」蘇怡文、游美汶、簡詠真、謝宜凌、蘇渝筠，唯美成熟的繪畫風格，完整的畫面構圖及故事情節，是件美感兼具的優異作品；銅獎分別為鍾心愉、趙品蓉、陳凱玲「舞後，後溝仔」；余岱錡、廖咨羽、陳佑誠、張喬絜、邱冠妤「神奇眼鏡」；賴寀溱「我們一起來做風箏吧！」

▲斗六市公所108年度第五屆全國繪本徵件競賽，祭出總獎金六萬五千元整，共招募到全台23所大專院校投稿，含社會組參賽共61件投稿作品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲銀獎繪本作者自由作家游淑如（原屏東女中教師）、屏東女中美術老師郭珏絹、數學老師杜慧絹共同創作「不一樣也不會怎麼樣啊！」，繪本內容結構除充滿趣味以外，使用木片加上蠟筆以及多樣實驗性插畫技法呈現。（圖／記者蔡佩旻攝）





▲斗六市公所108年度第五屆全國繪本徵件競賽，祭出總獎金六萬五千元整，共招募到全台23所大專院校投稿，含社會組參賽共61件投稿作品。（圖／記者蔡佩旻攝）





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