遠離渣男小撇步！專家：關上手機早點睡、把熬夜和他都戒了吧

▲想遠離渣男，就試著把熬夜和他都戒了。（圖／CFP）

文／世界欠我一個你

現在越來越多的人習慣熬夜了，有些人也說不上來這是為什麼。可能是神經衰弱，也可能是有心事，也有很多人是沒等到喜歡的那個人的一句晚安。

有人說，每一個晚睡的人，心裡都有一個想要聊天的對象。你不一定會經常找他聊天，但你知道他也很晚才睡。你看到他發動態貼文了，給別人按讚了，你明明知道他現在還在滑手機、看電影，但你就是不敢給他發訊息，只是盯著他的頭貼猶豫很久很久。

有人給你按讚，找你聊天，但你一個都不想搭理，只是回覆他們說自己就要睡了，然後禮貌性地說一句晚安，因為你只想跟他一個人聊天，而他卻對此一無所知。

慢慢地，你開始覺得，自己之所以熬夜，是因為已經習慣了和他聊天到深夜，可後來因為種種原因，他再也沒有找過你了，明明那個時候聊得火熱，但在現在看來，好像什麼都沒有發生過。

你好幾次編輯了一大段的訊息，想告訴他你想他了，可是你猶豫了好久又刪掉了。跟他說話需要莫大的勇氣，你害怕他覺得你太主動，所以你在等他主動找你說話。

你以前聽別人講過的，男生喜歡一個人都是很直接的，如果他喜歡你，他一定會找你聊天，但他沒有，你也知道理由。到後來你嚥下了所有的心裡話，把想說的重點詞彙都刪掉，只留下一句：「你在幹嘛？」

你有時候會覺得自己很矯情，明明把對方擺在自己心裡那麼重要的位置，卻被對方忽冷忽熱地對待。你有時候很生氣，想說，他憑什麼啊，但最後卻又還是把自己不滿的情緒悄悄隱藏起來。這種感覺真的很讓人窒息，卻又找不到有什麼解決的辦法，只能自己一個人默默地熬夜。

說真的，千萬不要在深夜跟喜歡的人聊天，因為人在晚上的時候總會變得感性和脆弱，那些不切實際的想法總會在你心底裡瘋狂且肆意地生長。所以每到夜裡，你可能會情緒化地發出很多讓你後悔的訊息，到了第二天，自己翻翻聊天記錄，只會尷尬到想鑽進地洞。

我聽一個頗有經歷的朋友說過一個如何讓生活變得美好的訣竅：控制自己的情緒，不要找他聊天，好好睡覺，像一頭冬眠的熊。你可以試試看，把熬夜和他都戒了，關上手機早點睡，過幾天，你會發現這個世界並不是非他不可。

★本文經高寶書版授權，摘自《世界欠我一個你》。