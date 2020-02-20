搶匪飛車一天連2搶　警圍捕逃公寓頂樓…水果刀自刎送醫不治

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名女子走在幸福路巷弄時，突然遭一名男子飛車搶奪她隨身皮包，強大的力道讓女子跌趴地上，幸好沒有讓歹徒得逞，但隨後男子騎車再到板橋區行搶一名婦人皮包，得手1萬多元後逃逸，警方隨即展開追緝，翌日凌晨發現男子蹤跡，但他自知難逃，拿出預藏水果刀自刎，送醫急救不治身亡。

▲▼林男（騎機車）搶奪新莊女子皮包未遂，女子跌趴在地 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

16日下午3時許，41歲林姓男子盯上一名女子，見她將皮包側背左側與媽媽撐著傘，在新北市新莊區幸福路巷內行走，突然驅車往女子旁接近，伸手搶奪側背包，諾大的力道讓女子跌趴在地上，幸好沒有讓林男得逞，事後也沒到轄區派出所報警。

林男失手後，晚間7時許，再次騎機車犯案。他到板橋區民有街見一名陳姓婦人獨自行走，尾隨一段時間後，靠近陳婦用力強扯她肩上皮包，得手1萬多元後快速逃離現場，陳婦與路人見狀想要追回，但他早已逃逸無蹤，只能打電話報警。

警方獲報後，立即展開追緝，先調閱事發現場周遭監視器，鎖定林男特徵及機車，晚間11時許，一名下班警員在文化路附近發現他的蹤跡，立刻尾隨並回報展開圍捕；機警的林男發現警員尾隨，想要擺脫跟監，與警發生扭打，甩開後再度逃逸，過程中還企圖強搶路人機車未果。

後來支援警力以縣民大道為中心向外搜索，翌日（17日）凌晨2時許，在介壽路發現林男，雙方展開追逐，林男跑到公寓頂樓時，自知難逃，拿出預藏水果刀自刎，當場血流如注，警方立即將他送醫急救，上午7時許，林男宣告不治。

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▼警方獲報到場，發現林男在樓梯間持刀自刎。（圖／記者游宗樺攝）