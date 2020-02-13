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鎖定女子飛車「搶側肩包」！新北2小時連犯2案　半天後狼狽落網

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記者陳豐德／新北報導

新北市12日共發生2起歹徒飛車行搶的案件，分別在土城區金城路即泰山區仁德路，共有2名女子受害包包遭搶，得手3千餘元現金，警方獲報後組成專案小組偵辦，發現歹徒犯案後在新莊區丟棄作案用的贓車，並轉搭計程車、機車後返回板橋住家，同日晚間警方在板橋國光路上將歹徒逮捕，並查獲毒品海洛因，全案依法送辦。

▲▼歹徒鎖定揹著側肩包的女子飛車行搶，2小時連犯2案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲歹徒鎖定揹著側肩包的女子飛車行搶，2小時連犯2案。（圖／記者陳豐德翻攝）

據查證，林姓男子（41歲）無業缺乏正常收入管道，11日他先在板橋火車站偷了一輛機車，接著隔天就騎著贓車在路上閒晃，尋找下手目標，上午10點多他到了土城區金城路三段巷內時，看到一名鍾姓男子側背著粉紅色肩包，趁四下無人時飛車行搶，發現裡面只有現金100元，他疑似心有不甘，變裝後又尋找下個目標。

歹徒在中午12時許騎著贓車到泰山仁德路上，又看到一名廖姓女子背著紫色的包包，這次他再次犯案劫得現金3千元，隨後將贓車丟在新莊區後，搭計程車回到板橋，再騎乘胞弟的摩托車逃逸，殊不知這些行蹤都被專案小組翻找出來，12日晚間在歹徒住處附近埋伏、查訪時，恰巧在板橋國光路上發現歹徒行蹤，當場將他逮捕。

警方在林男身上發現2千多元的現金，以及1.36公克海洛因，懷疑他疑似是因為缺錢買毒，才會大膽飛車行搶犯案，部分贓款恐怕已拿去買毒，全案訊後依照搶奪、毒品及竊盜罪移請偵辦。

▼警方逮捕林姓男子，他當場坦承犯行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼歹徒鎖定揹著側肩包的女子飛車行搶，2小時連犯2案。（圖／記者陳豐德翻攝）

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