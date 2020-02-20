疫情衝擊！這一鍋員工分潤獎金減半　留一半作為防疫預備金

▲這一鍋分潤獎金減半發放，未發部份作為公司防疫預備金使用。（圖／這一鍋提供）

記者黃士原／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，消費市場現況不樂觀，為了保留資金調度運用，85度C旗下火鍋品牌「這一鍋」發出公告，108年12月及109年1月員工分潤獎金減半發放，未發部份作為公司防疫預備金使用，同時也希望全體同仁能共體時艱。

這一鍋的公告中指出，為能持續保護同仁及顧客之健康，使用公司有更多資源得以應用於防疫工作，且保留資金讓公司得以正常運作，降低營收持續衰退之壓力，決策會及董事長決議108年12月及109年1月分潤獎金減少發放50%金額，未發部份作為公司防疫預備金使用。另外，這一鍋的109年度春酒、季度門店及部門聚也餐暫時取消，等疫情結束後再另行撥補聚餐費用給各單位使用。



針對分潤獎金減半發放公告，這一鍋表示，員工分潤獎金雖受到影響，但在薪資與年終獎金皆是全額發放。分潤獎金制度本是公司額外提撥的福利，隨著獲利狀況而有高低，在面對嚴峻不景氣的市場，公司仍是設法提撥出原分潤預算的50%給員工。保留50%做為防疫預備金，則用來因應三個品牌共26家分店，每日使用的口罩、酒精等防疫用品，也都會為每一位同仁準備。

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這一鍋說，目前在疫情的衝擊下，各大餐飲業者均受到影響，面對疫情的發展，公司嚴正以待，同時也加強落實防疫相關的安心服務。