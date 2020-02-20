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小商品城開市吸「回頭客」　義烏推月底前「機＋酒」免費

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▲義烏推免費機票及食宿刺激買氣。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲義烏推免費機票及食宿刺激買氣。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，浙江義烏的國際商貿城延至18日才開業。為刺激買氣，小商品城集團針對到義烏採購的外籍採購商提出獎勵辦法，包括在29日前抵達義烏，最高可全額補貼入境航班經濟艙費用，此外，非常駐採購商，也可獲得7日免費食宿優惠。

▲義烏國際商貿城。（圖／記者魏有德攝）

▲義烏國際商貿城。（圖／記者魏有德攝）

浙江義烏擁有大陸最大規模的小商品批發市場，資料顯示，約有1.5萬名全球採購商常駐義烏，每年約有56萬境外人員進出義烏，許多商品在義烏爆紅後，便迅速在世界各地大賣，因此，義烏也被指為是各類商品的「流行風向球」。

據了解，往年義烏在春節後便會迎來一波採購高峰，今年受到疫情管控影響，國際商貿城延至18日才開放一區及二區營業，雖有部分商家在疫情管控期間採「線上預訂」，由於無法實體看貨，仍對多數商家造成訂單下滑的影響。

▲義烏國際商品城批發商趕在農曆春節前打包發貨。（圖／記者魏有德攝）

▲義烏國際商品城批發商趕在農曆春節前打包發貨。（資料圖／記者魏有德攝）

對此，恢復營運的國際商貿城經營者小商品城集團公司祭出獎勵措施，希望藉此帶來買氣。獎勵措施抱括，自行由境外乘坐航班到義烏的外籍採購商「回頭客」，只要於2月29日前到達義烏的航班經濟艙費用全額補貼；3月1日至3月10日抵達義烏的航班經濟艙費用補貼一半；具備包機條件的國家（地區），視實際情況，為該區域來義烏外籍採購商提供包機免費搭乘服務等。

在食宿方面，到義烏採購的非常駐外籍客商，在2月29日前到達義烏者，提供7天免費食宿，3月1日至3月10日抵達義烏提供3天免費食宿，酒店由商城集團指定。至於首次赴義烏的外籍採購商（無義烏出入記錄或採購記錄），如果在3月10日前抵達義烏的，小商品城集團將指定酒店提供3日免費食宿。經義烏外貿企業或市場經營戶事前備案、在抵達義烏15天內採購金額達5萬美元（約350萬元人民幣）以上的，可以享受非首次來義烏外商同等標準的航班補貼。
 

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