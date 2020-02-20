F-16V軍售案後　蔡英文接見薛瑞福再提美國支持台灣加入WHO

▲總統蔡英文接見薛瑞福。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日上午接見「2049計畫研究所」主席、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）時，除了感謝他協助F-16V戰機軍售案，也再次提及近期武漢肺炎，美國政府支持台灣參與WHO，重申政治不應凌駕專業的立場。

蔡英文表示，這是薛瑞福卸下公職後出訪的第一站，過去在擔任美國國防部印太安全事務助理部長期間，致力於提升台美安全關係，特別協助F-16V戰機軍售案，也重視台灣在印太地區的角色和地位。

蔡英文表示，上個月總統大選，台灣人民再次展現對民主價值的堅持，未來台灣會持續強化民主防禦機制，希望與美國等理念相同國家緊密合作，為印太地區的和平、穩定與繁榮來努力。

蔡英文說，近來武漢肺炎的關係，對全球公共衛生、經濟產業都造成嚴重衝擊，也因起國際關注；她認為，台灣是國際社會的一員，疫情沒有國界，任何的破口，不僅是衛生人權的問題，也會是全球產業鏈的問題。

蔡英文說，感謝美國政府、國會和人民，對於台灣參與WHO的支持和協助。我們始終認為，政治不應該凌駕專業，無論是防疫經驗或者是醫療能力，甚至對於整個區域的和平穩定和繁榮，台灣都有能力、也有意願對國際社會做出更多貢獻，不應該因為政治理由而被排除在各種對話之外。

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