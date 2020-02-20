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「確診阿珠嬤」不聽勸禮拜1001人拉警報　南韓鄉民大崩潰：不知如何收山

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▲▼ 南韓武漢肺炎,南韓新冠肺炎／南韓醫院封鎖急診室。（圖／達志影像）

▲ 首爾一家醫院因出現確診患者宣布封鎖急診室。（圖／達志影像）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續，南韓20日激增31例確診，其中30例都集中在大邱及慶尚北道地區，指出是一位61歲婦人確診發病後不聽勸，仍多次前往公共場所、教會禮拜，造成多人因她而感染新冠肺炎。醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」發文探討此案例，呼籲台灣防疫要嚴陣以待，「這種事情隨時可能會在任何地方發生，不只是南韓而已。」

根據媒體報導，南韓第31例婦人發病後不聽醫生規勸，拒絕轉院接受新冠病毒檢測，住院期間多次前往公共場所，包括到新天地教會禮拜。據報導，當天大邱新天地教會有多達1001人參加禮拜。當局19日宣布，將對當天在場的所有人員展開疫調，目前約有90人出現身體不適狀況，已經採樣進行篩檢。

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▲▼醫療粉專發文談論南韓案例。（圖／翻攝自Facebook／MedPartner 美的好朋友）

▲醫療粉專發文談論南韓案例。（圖／翻攝自Facebook／MedPartner 美的好朋友）

醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」發文表示，這個趴趴造的人已經引起南韓鄉民大崩潰，現在整件事情已經不知道怎麼收山才好了。小編也希望這個慘痛教訓可以讓大家知道，「一個完全不遵守醫師指示的人，可以搞出多大的事情￼￼￼…還在違規趴趴造的這些人，真的不要再來亂了！大家也要避免出入人群密集的地方跟參與近距離接觸多的活動，降低個人以及群體的風險。」、「南韓這波真的慘，其實台灣也要嚴陣以待，這種事情隨時可能會在任何地方發生，不只是南韓而已。￼￼￼￼￼￼」

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