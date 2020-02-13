泰籍口罩男搶彩券行　警15小時憑「人字拖」逮人！近萬贓款花光了

▲搶彩券行的泰籍口罩男遭警方逮捕。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

太平警方偵辦口罩男持槍搶彩券行案，全警局15小時不眠不休偵辦下，犯案的泰國籍蘇姓移工13日下午騎腳踏車要外出時，腳上「人字拖」成警方確認兇嫌特徵，當場逮捕，並起出1把玩具手槍。蘇男供稱9900元已用光，警詢後將依強盜罪嫌將他送辦。

太平區大源路上一家彩券行昨晚9點多，有一名戴口罩男子騎腳踏車到店外停車後，先在外頭徘徊，還坐在店外塑膠椅上，拿起簽注單假裝要簽注，卻不時看著店內。男子直到10點多見客人稀少，加上店內只有一名女店員，立刻走進店內，從背包裡拿出一把作案手槍，喝令「我要錢！」

▲▼泰籍男子戴口罩騎腳踏車行搶太平一家彩券行，得手近萬元後逃逸。（圖／民眾提供）

女店員一時驚慌失措，只好乖乖配合，拿出抽屜內9900元現金給對方，男子隨手一抓放進包包內後，隨即轉身騎腳踏車逃逸。女店員見男子離開，才趕緊報警。

太平警分局獲報立刻成立專案小組，動用整個分局警力，調閱周邊監視器比對特徵，今天下午循線到兇嫌工作的工廠宿舍，發現行搶的泰國籍37歲蘇姓男子，腳上穿著犯案時穿的淺色人字拖。專案小組見機不可失，趁隙衝上前將他當街壓制上銬，並在他宿舍房間起出一把玩具手槍，隨後帶回警局。

據了解，蘇男自稱同鄉友人在外積欠債務，自己誤信擔任保證人，結果該名同鄉返國未歸，導致債務轉嫁自身，經濟壓力下才鋌而走險持玩具槍搶彩券行。

警方表示，現場未扣得9900元贓款，蘇男則供稱都已用完，並償還部分債務。警方將依強盜罪依法送辦。

韓妞激推、IG討論爆款

【更多新聞】

►長髮正妹竟淪為街友 暖警出手！3周靠愛心食物果腹超商避寒

►獨／壽險達人衝業績詐領上千萬獎佣金 婚姻告吹賠不出錢遭撤緩刑

►帶人妻上摩鐵被抓猴 小王辯「按摩」：睡醒發現內褲被脫還戴套