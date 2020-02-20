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平常就分不清感冒沒…他憂心「會不會你我早中了？」　過敏人超有感：怕爆

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▲▼台北馬偕醫院大門及急診入口，管制進入人員戴口罩。（圖／記者黃士原攝）

▲台北馬偕醫院大門及急診入口，管制進入人員戴口罩。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心19日晚間公布新增1例「本土」病例，為國內第24例。這名北部60多歲女性，近2年無出國史，發病29天後才確診。消息引發網友議論，就有人發文表示，新冠肺炎的病毒很怪，在有些人身上就是怎樣都不會發病，或感覺只是小感冒，忍不住問卦，「會不會其實你我早就中了？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「會不會其實你我早就中了？」文中表示，「因為這個病毒很怪很怪，在有些人身上就是怎樣都不會發病，亦或者是小感冒。台灣人痰這麼多，有時候有沒有感冒根本分不出來」，最後還大開腦洞，「說不定新病毒就這樣被當成小感冒默默好起來也不一定，各位覺得呢？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，對於「會不會其實你我早就中了？」這個論點，不少人都覺得很有感，「4，怕爆，有過敏的更難確定自己到底是在咳過敏的還是咳肺炎的」、「也是咳很久了，現在新病例出來都擔心到底是不是感冒」、「我也……過年期間不知是否心理作用，某天突然很喘又咳，但沒發燒，現在好的差不多了」、「應該不少人這麼想過……但沒辦法啊！一般人只能增強抵抗力，在小病時解決。」

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎日趨嚴重，民眾紛紛戴上口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

另一位網友則是在PTT回文，拿鑽石公主號感染的百分比來看，「2月18日 22.5%，這個比例就是大家沒有警戒心也沒有戴口罩之後（忽略隔離日期）所推算出來的」、「如果這樣的話……每個國家人口*22.5%就是感染數嗎？（當然是含無症狀）我們可以知道無症狀感染會有什麼副作用嗎？」

他也表示自己出門時，看到很多小朋友玩在一起也沒戴口罩，大人也一樣，「很害怕像武漢還沒發病的時候，大家也是都正常過日子。」不過用郵輪來看感染比率的說法，就有人反駁，「在郵輪上和在社區還是不一樣啦」、「空間換取時間。」

有鄉民則是點出問題，「還不是有說康復後又檢出嗎？只要病毒持續複製大量累積，就會再發病，狀況不好就會重症醫療崩潰就會大量死亡。只能期待病毒不穩定變異，隨時間拉長，毒性越來越弱，但那是很長時間之後，可能早已很嚴重了。」

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