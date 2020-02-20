他買到「兩面全白口罩」分不出內外！藥師也遲疑　網吵翻：看鬆緊帶不準

▲藥局販售口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

一般醫療口罩為了方便使用者區分內外，會以各種顏色或是花紋的布料製作最外層。不過有網友近日卻是買到「兩面全白」的口罩，讓他分布太出來內外側，詢問藥師後更是一頭霧水。貼文一出，也帶動鄉民一陣分析討論。

一名網友在PTT「nCoV2019板」上發問，他19日在藥局買了2片實名制口罩，無奈這次的口罩和一般有顏色的不一樣，是呈現「兩面全白」的樣子，內外的特徵也不是很明顯，讓他分不清楚哪一面該朝外、哪一面該朝內。

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原PO貼出照片，順便解釋兩面的差異。他表示上方的口罩「壓條凸出、長出鬆緊帶、摺痕朝下、不織布上下有另一面翻出來的收邊」，下方則是「壓條處平順、沒有長出鬆緊帶、摺痕朝上、不織布上下往另一面翻出去」，口罩兩面都可以看到網狀壓紋，觸感相同，難以辨別差異。

▲兩面全白口罩 。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，如果不論「鬆緊帶」那一項，幾乎可以確定上方口罩應該要朝外、下方朝內。但是他隨後拿去問藥師，卻得到不同的答案，其中A、B兩位表示「長出鬆緊帶」的那面應該要朝內，C藥師則是拿起口罩端詳，似乎有點疑惑。

A、B藥師接著跟C藥師說，「妳看看妳自己戴的口罩鬆緊帶是不是在裡面？」C藥師就沒有再表示任何意見。然而原PO表示，他很想尊重專業，但是又無法忽略鬆緊帶以外的特徵，再加上C藥師的反應，讓他很難不在意。

「我甚至在想是不是因為趕工，導致出貨出來的是不符合CNS 14774的瑕疵品？那會讓民眾覺得花了一個多小時排隊是做了白工。」原PO抱怨，雖然CNS 14774沒有規定醫療口罩一定要使用不同顏色的布料區分內外，但若要像這樣用同一種顏色，其它分辨特徵是否要做得更明顯一點？

▲ 網友反應。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，兩種說法都各有一票支持者，不過支持「上外下內」的人似乎更多一點。有人建議可以測試兩面的防水功能，外層應該是防潑水的，但原PO回應，他已在兩面各滴一滴水，都是不太吸水的。

還有人說鬆緊帶不是判斷標準，摺痕朝下的才是朝外面的，或者上下輕輕拉開，會出現一個弧度，凸面就是朝外的，「看鬆緊帶不準，像中衛跟美德家的就剛好相反」、「鐵條在外的是外層，前幾天領白色口罩的時候，藥師都有提醒」。

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