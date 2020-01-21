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影／苗栗男「肉身護童」20日轉院　瓦斯罐爆炸臉、腿燒燙傷：有無基金會能協助

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記者張靖榕／綜合報導

苗栗縣苑裡22歲劉姓男子16日因瓦斯罐滾入火堆中，為避免正好路過的小朋友受傷，伸手去救瓦斯罐時發生爆炸，全身36％面積一、二度灼傷。劉男20日晚間已轉院到台中榮總燒燙傷中心，現在需要基金會等機構協助。

劉男友人20日在臉書社團「爆廢公社」貼文，劉男當天轉院去台中榮總燒燙傷中心，但因為沒有保險，現在不知道後續該怎麼辦，「不知道能否有什麼管道還是基金會，能協助他嗎⋯。」

▲▼苗栗男「肉身護童」20日轉院　瓦斯罐爆炸臉、腿燒燙傷：有無基金會能協助。（圖／爆廢公社）

▲22歲的劉男因沒有保險，現在正尋求基金會協助。（圖／爆廢公社）

許多網友紛紛留下祝福，部分網友表示，若要找基金會等能提供幫助的機構，「一般都找陽光基金會」、「可以詢問醫院的社工」、「長庚的燒燙傷中心，羅慧夫基金會問問看」、「加油，好像每個醫院都有政府派駐社工，你們可以問問看！」

劉男友人表示，看到劉男臉上和其他身體部位燒傷嚴重，「真的好難過，他自己也好難過」，希望若友人想幫助他或替他加油打氣，可以留言或思訓，「謝謝爆廢的所有管理員以及成員，你們真的好溫暖。」

▲▼瓦斯罐掉火堆爆炸！男「肉身護童」 一把撿起...全身36％燒燙傷。（圖／東森新聞）

▲▼劉男伸手撿火堆中的瓦斯罐，全身36％燒燙傷。（圖／東森新聞）

▲▼瓦斯罐掉火堆爆炸！男「肉身護童」 一把撿起...全身36％燒燙傷。（圖／東森新聞）

劉男16日晚間自己在住家外烤肉，卻因為瓦斯罐意外滾進火堆中，他為了避免波及到一旁正好路過的小朋友，在爆炸前一刻反而因伸手撿瓦斯罐，身體太過接近，臉部和右腿都受傷。

苗栗縣消防局苑裡消防分隊18日證實，當晚接獲報案後立刻出動救援，並將劉男送往苑裡綜合醫院急救。

►影／瓦斯罐掉火堆爆炸！男「肉身護童」 一把撿起...全身36％燒燙傷

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