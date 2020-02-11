蘇貞昌臉書聲量奪冠！柯文哲跌出前3名　慘輸陳柏惟、韓國瑜

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者楊詩益攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲近期在網路聲量已不如以往。長期觀察臉書聲量的粉絲專頁「聲量看政治」11日貼文指出，柯文哲聲量已跌落前三名，還輸給台灣基進黨新科立委陳柏惟、高雄市長韓國瑜，而行政院長蘇貞昌的聲量則是第1名。

「聲量看政治」指出，陳柏惟10日的聲量為243747，柯文哲的聲量為149769，兩人差距93978點，接近10萬大關。

▲柯文哲臉書聲量跌出前三名。（圖／臉書粉專「聲量看政治」）



「聲量看政治」表示，柯文哲與北市府近來負面不斷，包括4日自爆武漢台商安置點，並向嗆防疫指揮官陳時中應該公開透明引發輿論反彈，7日體育局主管的粉專 #台北運動吧 遭駭，9日「學姐」黃瀞瑩 人事聘任遭爆程序瑕疵。如今，加碼再嗆中央警政署，再次引發話題。

「聲量看政治」分析臉書聲量，4日時柯文哲的談論數為174574點，7日下跌至160414點，9日又再跌至153862點，11日目前為止為145675點，#總計八天下跌的臉書聲量數為28899點。

根據專頁儀表板統計，目前台灣政治人物聲量最高的是行政院長蘇貞昌，第二是總統蔡英文，分別為573013點與552834點，陳柏惟目前排行全台政治人物臉書聲量第三，為243747點，柯文哲到排行第五，僅次於第四名的韓國瑜。

▲臉書聲量排名，第一蘇貞昌、第二蔡英文、第三陳柏惟、第四韓國瑜、第五柯文哲。（圖／臉書粉專「聲量看政治」）