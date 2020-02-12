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社會 社會焦點 保障人權

問完「民雄往哪走」猥褻好心女　嘉義男掰：看到黑絲襪就失控

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記者黃翊婷／綜合報導

嘉義沈姓男子去年7月間騎車在路上閒晃，並假裝問路對一名女子裸露生殖器猥褻，被逮之後辯稱自己患有精神疾病，看到穿黑絲襪的女性會無法控制。不過，嘉義地院法官調閱醫院診斷書等資料，認為他在犯案時精神狀態並未達到無法辨別行為是否違法的狀態，最後依公然猥褻罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲沈男承認看到穿黑絲襪的女性，會無法控制自己。（示意圖／記者趙于婷攝，與本案無關）

判決書中提到，沈男事發當天上午8時許騎車行經嘉義市某路段，看到一名女子步行經過，於是騎到對方身旁詢問「民雄往哪裡走」，接著露出生殖器並做出自慰行為。女子見狀嚇了一大跳，慌忙離開現場後，隨即前往嘉義市第二警分局報案。

沈男在偵查過程中聲稱，自己患有精神疾病，只要看到穿黑色絲襪的女性就會無法控制，因為控制不住性衝動才會做出上述行為，事後也相當懊悔，目前有在吃藥控制病情，還出示記載病名為「疑似暴露症及其他性偏好症」的醫院診斷書證明。

▲▼安全帽、機車。（圖／記者陳俊宏攝）

▲沈男是用「問路」這招來降低受害者的戒心。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

嘉義地院法官認為，雖然沈男自稱患有精神疾病，但他也坦承知道自己的行為是違法的，加上委請醫院針對腦波、身體、心理、精神狀態等進行檢查，發現他在犯案當下精神狀態尚未達到無法辨別是非的地步。

法官接著表示，沈男為逞一時私慾，任意裸露生殖器並做出猥褻行為，導致受害者受到驚嚇或是感到厭惡，顯然已經敗壞社會善良風俗，考量到他犯後始終坦承犯行，也的確患有特殊疾病，最後依公然猥褻罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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