越南男背後伸手襲臀　霸氣姊回頭嗆「I will accuse you」贏了

▲小美受到性騷擾，霸氣回嗆色狼一定會提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

越南籍的王姓男子2015年2月間與陳姓同事一起騎腳踏車外出，期間對路人小美（化名）襲臀，沒想到卻被反嗆「I will accuse you」，立即嚇得落荒而逃。豐原簡易庭日前依違反性騷擾防治法，判處王男拘役15日，得易科罰金1.5萬元。

判決書中提到，37歲的王男2015年2月21日晚間10時許騎車在台中市某路段閒晃，看到小美獨自一人走在路上，一時興起偷偷從背後靠近，接著伸手撫摸大腿以及臀部等較私密的部位，把對方嚇了一大跳。

小美驚覺自己受到性騷擾，當下立刻用英文大喊「I will accuse you」，這才把色狼嚇跑。王男回到宿舍之後向黎姓同事透露，「我騎腳踏車撞到女孩子的大腿」，隔天隨即丟下工作跑得不見人影。

而小美那句英文也不是說說而已，她在事發之後立即前往豐原警分局報案並提告。豐原簡易庭認為，王男趁人來不及抗拒之際襲臀，顯然不夠尊重他人對身體的自主權利，也讓小美感到不適、恐懼，考量到他的家庭經濟狀況不佳，犯後也已坦承犯行，最後依違反性騷擾防治法判處拘役15日，得易科罰金1.5萬元。