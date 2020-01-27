「買衣服網購嗎？」比店面便宜…踩雷機率卻達50%　網一面倒：摸到比較安心

▲到店面挑衣服，可以實際摸到材質。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在買東西是網購當道，但有些人則是傾向看商品類型，選擇要不要到店面購買。一名網友發文表示，最近他在網拍逛衣服，發現一件在店面看到的大衣，店面要價1000元左右，網購只要650元，但想到網購大概會有一半機率踩雷，就忍不住卻步，也好奇發問「大家喜歡網購還是去實體店面勒？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「買衣服喜歡網購還是去店面？」文中表示，最近他又覺得衣櫃少了幾件衣服，忍不住開始逛起網拍，「結果發現一件之前在店面看到的大衣，店面要1000元左右、網購只要650元。」雖然網購比較便宜，但原PO一想到每次網購大概都有一半的機率踩雷，就有點卻步，想知道其他人都網購還是去實體店面。

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▲網購價格比店面便宜。（示意圖／pixabay）

貼文留言中，大部分的網友都是店面派，「店面哇！買到尺寸不對很麻煩」、「某些可退的實體店，至少退貨爽快」、「店面，實在沒心情看標示不清楚的網拍」、「店面，質料版型很重要，網購有些太雷又不能換，不然就是跟想的不一樣」、「會覺得能實際摸到看到還是有差的，便宜一點點又懷著不安的感覺，這樣完全失去購買的快樂了。」

不過也有人表示，「網路啊，去店面的都盤子」、「店面衣服真的好貴，網路買可退貨的就好」、「店面試穿，網路買」、「不喜歡店員跟著妳跑那種店面，試穿不買」、「找店面跟網路同價錢的店XD」、「店面只去不會被店員監視的」、「網購，材質跟腰、胸圍、肩寬量一下，基本不會出錯」、「有時還是會買網購，店／網比例73比吧？」

還有網友分享自己的經驗，「喜歡有工作室的韓貨連線，先試穿後，回家後下單，不買也沒壓力」、「選有牌子的網拍，已經很久不逛實體店了，還常沒尺寸」、「喜歡店面買，網購每次都收到才發現哪裡肉又擠出來了」、「做過服飾給人批過貨，看過人家小店的標價，自己都在網上買」、「現在店面一堆不給試穿的，除非連鎖店才一定都能試穿。」

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