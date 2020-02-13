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衣架按顏色排列是「強迫症」？　主婦曝超方便用途：整齊又完美

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▲▼衣架。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友好奇詢問，大家是否會將衣架照顏色排列。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭卉寧／綜合報導

市面上販售的衣架五花八門，除了顏色有差異外，連樣式也都不一樣。一名網友表示，日前和另一半說到衣架的顏色，並談論是否會依顏色排序，由於兩人的意見相左，因此，想知道其他人的看法，而引發網友熱烈討論，甚至還有人揭開超強大的衣架使用法。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，最近跟另一半在研究一個問題，對方認為使用完衣架後，有將近8成的人會按照顏色排好，但他認為有9成的人不會依此做區分，只是將衣架隨意擺放，因為按顏色排列既費工又耗時，「根本強迫症，大家真的使用完都會這樣做嗎？」

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▼不少網友表示，除了顏色外，還依照尺寸分類衣架。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲▼衣架照顏色排。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

有一派網友指出，自己不只依顏色，甚至還會區分衣架尺寸，「顏色就是拿來分類衣服啊，不是很方便嗎」、「一定要照顏色啊！方向跟衣服的材質也超重要」、「會！而且還分短袖、長袖、褲子、外套要同一個顏色」、「我會依尺寸、顏色排，同顏色就是同尺寸」、「我媽是很強！白色掛T恤，綠色掛外套，黃色掛褲子，他收下來就很整齊，掛回衣架完美如初」。

但也有不少人認為，平時要處理的事很多，分類衣架實在太耗時，「完全不會，拿到哪個就掛哪個」、「誰有那種閒功夫啊，隨便拿隨便用啊」、「當然不會啊，收完衣服就掛回衣架了哈哈」、「別說分顏色了，連夾子都直接夾在衣架上」、「單身的話會分顏色，當了職業媽媽，忙小孩、忙工作、假日還上課，什麼顏色都隨便了」。

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