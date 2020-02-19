環保署要求中市府更正2機組許可證　藍議員怒批更名：環境破壞署

▲▼台中市議員痛批環保署漠視民眾健康，不如更名為環境破壞署。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府日前廢止中火2號及3號機組許可證後，環保署竟然來函要求市政府在收到文的5天內更正，要讓這2部機組復活，中火就可再次火力全開，台中市議會國民黨團19日召開記者會，痛斥環保署不顧市民健康福祉，乾脆更名為「環境破壞署」，議員們更高喊「我怕肺炎、更怕肺癌」、「趁你病要你命」表達抗議。

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▲環保署發函要求台中市政府5天內更正2部機組許可證。（圖／記者鄧木卿攝）

黨團書記長陳政顯表示，台中市政府去年透過種種嚴格檢查與裁罰措施，讓中火大幅減少燃煤，不僅市民感受到空氣品質變好，相關數據也都能從科學角度獲得支持，對於市府廢止中火2部機組許可證的作法，中部民眾普遍叫好。

黨團執行長吳瓊華要問環保署3個問題，第一，環保署的工作是環境保護？還是空汙維護？第二，環保署的職責是全民健康助手？還是燃煤空汙的推手？第三，環保署十萬火急，要求5天內讓中火火力全開，請問是在急什麼？難道市民的健康不重要嗎？中央不是一再說不缺電嗎？

冉齡軒議員指出，環保署只聽台電片面之詞，完全不聽民意，火速在2天內就發函給台中市政府要求更正，替台電撐腰，要讓中火2部機組「復活」，環保署護航的效率和功力，只有四個字能形容「霸道橫行」。

楊正中、賴義鍠議員說，環保署的職責是「主管全國環境保護業務」，站在環境保護的角度，要給最高品質的環境，先前為了掩護中火燒生煤，不惜修改空氣污染防治法和操作許可證管理辦法，現在更變本加厲偏袒干涉陳情個案，短短2天就發文，只聽台電意見，完全不給地方說明的機會，不聽台中民意建言，做出不當的行政指導，淪為中火製造空汙的打手，實在讓人失望。

李中議員說，環保署的公文明顯破壞地方制度法，中火如果對機關的裁決不服要訴願，要先向台中市訴願委員會提出，環保署「趁你病要你命」，趁大家都忙著防疫，就想要偷渡讓機組恢復運作，實在不應該。

陳本添議員說，中央應該要主動公布中部地區各縣市得到肺癌、肺腺癌的人數，他相信人數絕對不低於得到新冠肺炎的人數，而且重開2部機組這麼重要的事，怎麼可以不開公聽會，他希望環保署與台電要懸崖勒馬。

張瀞分議員說，空汙問題是全台中市的問題，當官如果不以民為主，就回去種蕃薯，要求台中市政府要堅持原有的立場。

李麗華議員說，中彰投百姓的性命難道不重要嗎？環保署這紙公文明顯是欺壓中部人，大量燃燒生煤製造空汙，不僅會導致肺癌、肺腺癌，死亡率比新冠肺炎更高，抗空汙沒有假期、沒有空窗期，請環保署不要趁亂打劫，不要為空汙護航撐腰、助紂為虐，否則乾脆更名為「環境破壞署」。

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