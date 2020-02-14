「菲律賓嗆儘管取消免簽」　洪孟楷：讓他稱心如意！

記者羅婉庭／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，菲律賓總統杜特蒂13日以「關切菲國人民健康」為由拒撤對台禁令，杜特蒂發言人潘尼羅（Salvador Panelo）表示，台灣可以儘管取消免簽 。對此，國民黨立委洪孟楷14日說，讓他稱心如意！

國民黨團上午召開記者會，洪孟楷表示，站在捍衛中華民國尊嚴與主權立場上，若菲律賓發言人都講出這樣的話，若無法讓他秤心如意的話，「外交部關門算了！」，若外交部至今無法嚴正的向菲律賓抗議，全台灣2300萬人民的努力將化為烏有，絕對力挺採取嚴厲措施，向菲律賓抗議。

洪孟楷說，菲人至台灣旅行約有一年高達7.2億簽證費用，但因優惠措施全免，台灣人至菲律賓旅遊則是約5億簽證費，過去台灣對菲律賓採取免簽證措施，菲律賓持續對台索取簽證費用，一來一往，光一年簽證行政費用就高達13億元新台幣，這是過去台灣給菲律賓的外交優惠，台灣應該即刻向菲律賓取消來台免簽優惠措施。

▲國民黨團召開「菲常可惡！政府硬起來」記者會，洪孟楷建議取消免簽優惠。（圖／記者屠惠剛攝）

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