日醫師「被趕下船」揭鑽石公主號慘況：恐懼超過伊波拉疫情

▲岩田健太郎錄製影片揭露鑽石公主號的狀況。（圖／岩田健太郎授權提供）

記者丁維瑀／綜合報導

停靠日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪至今累計542人確診新冠肺炎（COVID-19），今（19）日解除隔離期，船上500人上午陸續下船。該艘郵輪使得外界擔憂日本防疫是否出現漏洞，日本神戶大學醫院感染科專家岩田健太郎也錄製雙語影片批評，船上的情況相當糟糕，人員進進出出，連他曾到過中國對抗SARS疫情時，都不如此次這麼害怕遭遇感染。

岩田健太郎18日透過YouTube發布日語與英語的影片，揭露船上的內部狀況。他指出，由於擔心郵輪乘客與船員的安全，他便透過管道試圖探聽有無上船的機會，之後日本厚生勞動省的官員打電話給他，讓他獲准進入船內，沒想到接下來卻是荒謬的開端。

岩田健太郎表示，起初究竟要以什麼身分上船就是個問題，經歷一番波折，厚生勞動省最後決定讓他以「災害醫療協助小組」（DMAT）的成員進船，不過後來又有爭議，必須改成更普通的身分。他知道有人不喜歡他，可是具體來說是誰以及為什麼，他都沒有獲得解答。

▲鑽石公主號的狀況讓專家搖頭。（圖／達志影像／美聯社）

解決前述問題後，岩田健太郎終於進入郵輪內部，撇開有官員對他指指點點的不快，他更訝異的是船上的狀況。他指出，鑽石公主號的紅區（Red Zone）、綠區（Green Zone）沒有明顯界限，有些人進入危險區域沒穿著防護服，船員走來走去，甚至一起共進午餐，也有船員發燒就直接進入醫務室，已經是被感染的狀態。

回憶之前在非洲、中國對抗疫情時，岩田健太郎當時都並不擔心感染伊波拉或是SARS，「我知道怎麼保護自己，怎麼預防。」然而來到船內，他真的很害怕，病毒來源到底在哪，每個人都有可能感染，大家卻表現出不緊張的樣子，有的人就沒戴口罩，也沒有一個正式的醫療單位或是官員全權掌控狀況，他回到家後也自我隔離，害怕自己遭感染，也害怕傳染給家人。

岩田健太郎提到，他在船上沒有批評誰，也沒有大吼，他只是想著試著幫助郵輪的乘客與船員還有官員，上級長官卻拒絕採納他的意見，更悲慘的是，他在船上待了數小時後，當天就被趕下船，也沒人說到底是誰要他離開。

岩田健太郎指出，日本沒有像是中央疾病管制署（CDC）的單位，處理疫情的官員也不是完全專業的，因此聽聞確診數不斷上升，他並不驚訝，也難怪也越來越多國家撤僑。他錄製影片是希望提出問題，探討到底發生什麼事，促使國際單位要求日本做出改變，大家都必須保護船人的人。