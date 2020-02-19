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荷蘭國會議員發聲力挺　促台灣參與世界衛生組織

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▲▼WHO秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus），WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus），公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）。（圖／路透）

中央社／編輯林憬屏

針對台灣被世界衛生組織（WHO）排除一事，荷蘭多位重量級眾議員紛紛以推文、聯名致函WHO秘書長、口頭質詢等實際行動，表達支持台灣國際參與。

駐荷蘭代表處今天透過新聞稿指出，荷蘭國會議員以不同方式聲援台灣，並打破荷蘭國會議員向來不聯名致函的不成文慣例情義相挺，實屬難得，在中國持續打壓台灣外交空間下，荷蘭等理念相近國家對台灣的支持格外重要。

荷蘭眾議院去年以壓倒性票數首次全院表決通過動議支持台灣參與國際組織及相關事務，今年初在俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情威脅下，台灣參與WHO的正當性及重要性再度引起荷蘭國會議員關注。

駐荷蘭代表處指出，荷蘭執政聯盟第二大黨基民黨（CDA）眾議員兼該黨外交及國防事務發言人范赫沃特（Martijn van Helvert）及第三大黨民主66黨（D66）眾議員兼該黨外交及國防事務發言人史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma），於WHO宣布武漢肺炎為國際公衛緊急事件當天上午，即接連推文支持台灣參與WHO，並表示將健康及防疫議題政治化實屬不智，聲援台灣未獲WHO邀請出席緊急會議。

民主66黨（D66）眾議員兼該黨體育衛生福利事務發言人迪爾坦斯（Antje Diertens），本月6日也向荷蘭衛生福利體育部長布魯因斯（Bruno Bruins）就台灣未受邀出席WHO相關會議原因提出口頭質詢。

此外，去年曾率團訪台的荷蘭銀髮族黨（50plus）眾議員兼該黨主席及國防事務發言人克洛爾（Henk Krol）本月12日聯合4名跨黨派眾議員，聯名致函世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

這封聯名信函指出，WHO將台灣錯誤列為中國一部分的作法，嚴重誤導國際視聽，致使台灣冠狀病毒疫情被錯誤評估，包括義大利政府禁止台義航班，嚴重影響旅客及航空公司相關權益。

聯名信函也籲請WHO不要再提供與台灣相關的錯誤訊息，並將台灣納入促進及維護世界衛生工作。荷蘭依循歐盟、美國、日本及加拿大等國立場支持台灣有意義參與WHO會議、活動及機制。

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