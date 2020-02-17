教女店長打官司「帶去開房3次」　已婚超商店員拒分手「我要跟我老婆說」

▲女店長一時意亂情迷，和林姓已婚男店員發生婚外情，想分手反遭林男威脅「跟我老婆說」。（圖／達志示意圖）

記者劉昌松／台北報導

在便利商店工作的林姓男子明明已婚，卻以傳授訴訟經驗為由，接近女店長，2人感情急速加溫，1個月內開了3次房間，女店長覺得良心不安，想斬斷畸戀，林男竟威脅繼續交往，否則「我要跟我老婆說，讓妳身敗名裂」，女店長執意分手，因此被林妻提告，17日遭台北地檢署起訴妨害家庭罪，至於林男因獲得妻子原諒，處分不起訴。

據了解，這名對懊悔介入他人婚姻的女店長，在2019年間，因為遇到雇傭糾紛而煩惱不已，林男得知後，誇口自己很有經驗，可以協助處理官司問題，還藉口傳授雇傭官司的技巧，親近女店長，30多歲的女店長因此對年紀相仿的林男好感度大增。

▲堅持斬斷畸戀的女店長，成為這件妨害家庭官司中唯一被起訴的被告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

之後2人越走越近，在3、4月間，一連上汽車旅館開了3次房間，女店長在愛情和理性之間掙扎，決定要跟有婦之夫林男分手，沒想到林男竟拒絕，還威脅「我要跟我老婆說，讓妳身敗名裂」，女店長堅持不再聯絡，因此和林男一起被林妻控告通姦、相姦罪嫌。

林男在偵查期間，獲得妻子原諒撤告，因此被檢察官依法處分不起訴，至於女店長坦承自己因一時意亂情迷，介入他人婚姻，對李妻的指控毫無辯解，全部認罪，成為這段畸戀中，唯一要面對刑事追訴的被告。

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