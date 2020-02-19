湖北戰管地區疫情反而少　朱學恒分析錯開關鍵：是史無前例的實驗

▲湖北多個城市防疫升級，已開始實施「戰時管制」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情嚴重，湖北省多區陸續實施「戰時管制」，人員一律不得出入家門，非必要車輛不准上路，物資由政府2至3天配送一次。名嘴朱學恒分析情勢推斷，就這批首先實施戰管的區縣並非疫情最嚴重地帶來看，戰管實施的根據並非跟著疫情走，而是為了做實驗，研究之後疫情若擴大，如何有效管制並調派人力，管制40萬人若成功，就能逐漸擴大到管制4000萬人。

朱學恒在臉書上發文表示，十堰市張灣區的第27號指令是全境第一槍，開始實施暫時管制，嚴禁任何人離開自家，任何衝撞管制線的行為，一律拘捕關押，「比戒嚴還要嚴格」。之後孝感市大悟縣、荊州市洪湖市、黃岡市浠水縣等地區，也陸續進行暫時管制。

朱學恒表示起初看了湖北衛健委每日更新的病例數據，以及各縣的面積和人口，這些最先實施戰管的城市，土地既不大，人口也不多，十堰市甚至是湖北確診病例數最少的，因此感到困惑，反觀其他地區病例數甚至多上千人。

選擇這些地方實施的原因究竟為何，朱學恒根據11日的一篇報導，當中指出張灣區設置多個疫情防控卡點，要中共當地包括區委政法委、區財政局等30名黨員幹部，集中到社區領受任務，負責職守、勸反及分發蔬菜等基本工作。「這篇文章所描述的做法解答了這個疑惑」，他說此舉就是要共產黨員直接擔當起第一線工作人員，「沒有只靠公安、只靠衛生單位來執行的這件事情了，全部人通通都要給我下來做。」

▲新冠肺炎疫情蔓延。（圖／路透）

朱學恒指出，若實施戰管且讓黨員下第一線工作的全面應對，能夠成功的話，北京中央就能將相同模式量產擴大到各大城市，等同實驗成功，也能在不動到解放軍的情況下進行全國黨員大練兵。

朱學恒說，隨著490萬人口的孝感市宣布第17號令，全市實施隔離，代表情況可能如他所料；他指這種實驗規模絕對是經過中央同意，「先是40萬人，然後是400萬人，然後就是4000萬人」，但此做法無前例可循，沒有SOP的情況下，「幾乎肯定會發生人道危機，」，不過以現階段而言，人道考量早已不是優先，「如果不成功，短時間很難有遏止疫情擴散的方法。」

「這樣的計畫堪稱異想天開」，朱學恒表示，小區域成功機率高，但大區域會有很大的人力資源挑戰，「我們也只能靜觀其變了」。