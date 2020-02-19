　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情未好轉⋯觀光局：持續暫停出團港澳至4/30「轉機經過也不準」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲觀光局暫停旅行社出團至港澳。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，我國確診案例累計22例。為防止疫情擴散，交通部觀光局表示，將持續暫停旅行業組團前往香港、澳門地區旅遊至4月30日，包括包含由香港、澳門地區轉機前往其他地區旅遊，也一律不可。

觀光局表示，配合防疫措施，並綜合衡酌疫情發展(港澳已提升至第三級警告)、航空減班等因素，持續暫停旅行業組團前往香港、澳門地區旅遊至4月30日(包含由香港、澳門地區轉機前往其他地區旅遊)。

請繼續往下閱讀...

觀光局指出，前揭旅客參團解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)規定辦理，以保障國人及旅客自身安全與權益。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲我國部分確診案例即是在香港轉機時感染。（圖／記者李毓康攝）

另旅行社原訂行程安排由港澳轉機者，如於行程開始前變更安排由其他地區轉機之航班，仍應通知旅客並取得旅客同意後始得變更，惟如旅客不同意者，而有解約情形時，其解約退費仍依前揭規定處理。

後續交通部觀光局將持續配合衛生福利部疾病管制署相關防疫作為，並視中央流行疫情指揮中心發布之疫情訊息綜合評估，隨時調整解約退費事宜。相關資訊可參閱疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw/)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

疫情指揮中心指出，截至18日下午3點半，大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診72,438例COVID-19(武漢肺炎)感染個案，其中1,868例死亡。

指揮中心進一步表示，國際間累計854例確診病例，分布於27個國家/地區；病例數以日本鑽石公主號445例(含本國籍4例)、新加坡77例、香港60例、日本54例及泰國35例為多；病例中4例死亡，為法國、日本、香港及菲律賓各1例。全球已逾72國實施大陸旅遊限制措施。

ET快訊
全校剩229學生！百年東方工商109學年將停招　北巿3年3私
香港新冠肺炎再添一死！70歲男曾隱瞞出境「跌倒送醫」才確診
「口罩地下司令」從董娘後門賺千萬　2信物秀出她秒掏千片口罩
本尊找到了！武漢女自爆15萬偷渡回台散播病毒　「鍵盤男」下場
女神主播黃倩萍暴怒喊告！曝「精品旅館見面」原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全校只剩229學生！百年東方工商109學年將停招　北巿3年3私校熄燈

「病毒有兩條路走」　前衛福部長：一旦新冠肺炎流感化，輕症到診所看

他問大陸若攻台「願意上戰場的人多嗎？」　網回憶：有一半以上舉手

「只有我們家有口罩」台南大愛藥局遭爆發國難財　市府聯合稽查

嘖嘖夯物「御神罩」被爆沒送驗！號稱防病毒1罩抵7罩　涉嫌違反《藥師法》

疫情未好轉⋯觀光局：持續暫停出團港澳至4/30「轉機經過也不準」

「我有腎炎必須回台大」百名滯留湖北學童求救蔡英文：您是總統一定可幫我們

防疫順「時中」！圍堵社區感染　揭5天拍板3決策內幕

「日本政府一開始就錯得離譜」醫曝疫情失控原因：只能面對烽火燎原慘烈局面

今晨6.6度「18縣市低溫特報」本周飆回30度　彭啟明曝228連假天氣變數

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

首批246名台商出關手繪感謝信曝光　2童奶音喊「謝謝阿中部長」讓他笑了

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

《李屍朝鮮》第 2 季 前導預告

全校只剩229學生！百年東方工商109學年將停招　北巿3年3私校熄燈

「病毒有兩條路走」　前衛福部長：一旦新冠肺炎流感化，輕症到診所看

他問大陸若攻台「願意上戰場的人多嗎？」　網回憶：有一半以上舉手

「只有我們家有口罩」台南大愛藥局遭爆發國難財　市府聯合稽查

嘖嘖夯物「御神罩」被爆沒送驗！號稱防病毒1罩抵7罩　涉嫌違反《藥師法》

疫情未好轉⋯觀光局：持續暫停出團港澳至4/30「轉機經過也不準」

「我有腎炎必須回台大」百名滯留湖北學童求救蔡英文：您是總統一定可幫我們

防疫順「時中」！圍堵社區感染　揭5天拍板3決策內幕

「日本政府一開始就錯得離譜」醫曝疫情失控原因：只能面對烽火燎原慘烈局面

今晨6.6度「18縣市低溫特報」本周飆回30度　彭啟明曝228連假天氣變數

物資告急！陸再拋2萬噸「中央儲備凍豬肉」　網嘆：能吃上肉了

女兒報案：媽媽沒回家…一查驚知遭小11歲男友「活活掐死」！摩鐵→山區棄屍

貨櫃屋層架高床種植技術突破　「村長姬松茸」打響品牌

快訊／香港再添一死！　70歲男曾隱瞞出境「跌倒送醫」才確診新冠肺炎

全校只剩229學生！百年東方工商109學年將停招　北巿3年3私校熄燈

「病毒有兩條路走」　前衛福部長：一旦新冠肺炎流感化，輕症到診所看

他問大陸若攻台「願意上戰場的人多嗎？」　網回憶：有一半以上舉手

IZ*ONE新歌舞蹈頻跪下零防護　「膝蓋下拳頭大片瘀青」粉絲見圖好心疼

太空人作弊案　詹姆斯為受害球員叫屈

終於下船了！鑽石公主號500名乘客陸續著陸　各國乘客須等撤離班機

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

卜卦新冠肺炎何時完　命理師曝：沒這麼快

醫曝日本疫情失控原因：只能面對烽火燎原慘烈局面

今晨6.6度！18縣市低溫特報　彭啟明曝228連假天氣變數

口罩配貨量增加　藥師崩潰大反彈

19例蹤跡彰化瘋傳　採檢公文流出

日本旅遊要去嗎？旅遊達人曝「關鍵2招」

日人來台出差「台灣防疫太厲害了」

台灣首例死　一張圖曝19例傳染期

再冷一波！18縣市發10°C低溫特報

藥局貼心公告口罩花色　網揭背後苦衷

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

捷運為何不設酒精消毒？關鍵真相曝光

妙齡OL咳不停　同事異眼看待

百名滯留湖北學童向蔡英文求救：我有腎炎必須回台大

更多熱門

相關新聞

快訊／口罩拚趕工！彰化女工斷指

快訊／口罩拚趕工！彰化女工斷指

新冠肺炎（武漢病毒，COVlD-19）疫情延燒，全台形成「口罩荒」，為因應各地需求，工廠生產線全開、日夜加緊趕工，未料昨（18日）傍晚5時許位於彰化田中的口罩工廠竟發生意外，一名年約58歲的顏姓女工操作機器不慎，右手中指當場遭夾，第一指節應聲截斷、鮮血噴濺，事後同事發現異狀立即上前協助止血，並將顏女送往醫院救治，確切案發原因仍還有待釐清。

鑽石公主號出關！　台魔術師「隔離期滿還不能下船」

鑽石公主號出關！　台魔術師「隔離期滿還不能下船」

湖北戰管地區疫情反而少　朱學恒：是實驗

湖北戰管地區疫情反而少　朱學恒：是實驗

韓聯社：南韓將宣布新增10確診

韓聯社：南韓將宣布新增10確診

台商住「土地公廟旁」！外出買菸挨罰

台商住「土地公廟旁」！外出買菸挨罰

關鍵字：

武漢肺炎湖北觀光

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「女神主播」黃倩萍爆摩鐵開房小鮮肉

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

快訊／女神主播認了離婚16年老公！爆偷吃小鮮肉

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

土城清水模咖啡廳必喝桂花奶蓋咖啡

0號病人曝光！BBC揭最早12/1就發病

即／鶯歌女屍卡鐵軌！驚見人狗雙亡

日女遭電車輾過亡　手機拍下全程

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

卜卦新冠肺炎何時完　命理師曝：沒這麼快

醫曝日本疫情失控原因：只能面對烽火燎原慘烈局面

《RM》神預言：李光洙有白虎大煞

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面