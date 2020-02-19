疫情未好轉⋯觀光局：持續暫停出團港澳至4/30「轉機經過也不準」

▲觀光局暫停旅行社出團至港澳。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，我國確診案例累計22例。為防止疫情擴散，交通部觀光局表示，將持續暫停旅行業組團前往香港、澳門地區旅遊至4月30日，包括包含由香港、澳門地區轉機前往其他地區旅遊，也一律不可。

觀光局表示，配合防疫措施，並綜合衡酌疫情發展(港澳已提升至第三級警告)、航空減班等因素，持續暫停旅行業組團前往香港、澳門地區旅遊至4月30日(包含由香港、澳門地區轉機前往其他地區旅遊)。

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觀光局指出，前揭旅客參團解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)規定辦理，以保障國人及旅客自身安全與權益。

▲我國部分確診案例即是在香港轉機時感染。（圖／記者李毓康攝）

另旅行社原訂行程安排由港澳轉機者，如於行程開始前變更安排由其他地區轉機之航班，仍應通知旅客並取得旅客同意後始得變更，惟如旅客不同意者，而有解約情形時，其解約退費仍依前揭規定處理。

後續交通部觀光局將持續配合衛生福利部疾病管制署相關防疫作為，並視中央流行疫情指揮中心發布之疫情訊息綜合評估，隨時調整解約退費事宜。相關資訊可參閱疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw/)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

疫情指揮中心指出，截至18日下午3點半，大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診72,438例COVID-19(武漢肺炎)感染個案，其中1,868例死亡。

指揮中心進一步表示，國際間累計854例確診病例，分布於27個國家/地區；病例數以日本鑽石公主號445例(含本國籍4例)、新加坡77例、香港60例、日本54例及泰國35例為多；病例中4例死亡，為法國、日本、香港及菲律賓各1例。全球已逾72國實施大陸旅遊限制措施。