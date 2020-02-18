東區夫妻檔違規擺攤！欠罰金220萬脫產拒繳...警查扣商品拍賣　

記者張君豪／台北報導

針對台北市東區忠孝東路沿線人行道、捷運站體擺攤亂象，雖經警方密集開罰掃蕩，但仍有部分業者選擇脫產擺爛拒繳罰單，對此大安警方與法務部行政執行署聯手查扣違規脫產業者的販售商品拍賣繳納國庫，並查扣攤商攤車、貨架藉此掃蕩非法攤販擺攤歪風。大安警方與行政執行署近期針對脫產業者，祭出查扣商品拍賣追繳重罰。

▲大安警方聯合行政執行署人員聯手掃蕩東區非法攤商。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方聯合行政執行署人員聯手掃蕩東區非法攤商。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方指出：為了避免攤販影響市容交通，警方透過行政執行署嚴密監控攤商欠款大戶，陸續於續於今年2月18日起，派出外勤警力至忠孝東路四段與仁愛路四段151巷口、以及捷運忠孝敦化站3號出口周遭實施現地稽查。

警方與行政執行署人員展開專案稽查，現場查扣脫產積欠國庫高達134萬元罰鍰的沈姓、積欠罰款高達88萬餘元許姓夫妻檔業者，行政執行人員立即查扣兩人現場擺攤共10箱貨物，希望能透過行政執行拍賣清償積欠罰金、落實公權力執行。

大安警方也呼籲民眾，不要在市區道路上任意違規設攤，除嚴重影響市容也妨害行人通行，攤商若收到違規舉發單，應主動自行繳款，為確保國家公法債權之實現，北市警方未來仍會針對攤商密集出沒路段嚴格執法。

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