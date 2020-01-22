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彰化社頭3層RC水泥構造凶宅　行政執行署3月拍賣

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▲彰化拍寶除夕單車上武嶺宣導業務。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

▲彰化拍寶除夕單車上武嶺宣導業務。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一般人聽到凶宅都避之唯恐不及，但它低廉的房價又非常吸引人！法務部行政執行署彰化分署於2019年歲末騎單車跨越台灣公路最高點─標高3275公尺武嶺，現場進行彰化分署跨年宣導執行業務外，也預告3月間將公開拍賣一棟位於彰化縣社頭鄉的3層RC水泥構造的凶宅，預料將會造成法拍買氣高潮。

2001年彰化洪若潭滅門案豪宅，2006年前由一名醫師以1100萬元低價買進，沒想到當地的房仲預估現值將近5000萬元左右，漲了大約5倍；至於2012伏法的食人魔陳金火，在台中龍井東海商圈的機車行，2008年新屋主花了400萬元買下，2013年中醫診所執業，當年市值也漲了2倍多，至今恐怕翻了數倍。

內行人看門道，外行人看熱鬧，到底住凶宅會不會有衰運上身，有人認為「福地福人居」，也有人認為「八字要夠重」，據房仲業者指出，要等民眾淡忘事件後，脫手凶宅較容易些，尤其逢到春節前夕，看房的民眾只要聽到是「凶宅」2字，二話不說連看房都沒興趣。

但房仲業者也強調，如果地段不錯又有商機，「凶宅」逢低買進再賣出或出租，確實可以當成一項不錯的投資項目。

腦公！你不可以賴帳喔

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