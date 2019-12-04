7男戰1女！她的膝蓋擦傷嘴巴腫...賣菜攤商暗黑復仇原因揭曉

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區一名攤商的7名員工為了替老闆出氣，3日下午跑去隔壁砸場子，還圍毆一對夫妻檔，其中男方胸部、眼部掛彩、女方臉部也被多拳招呼，其嘗試阻擋的手部也被打傷，痛苦倒地跪傷膝蓋；民眾見狀急忙報案，警方迅速到場將7人依現行犯逮捕。

▲攤商員工砸場又圍毆夫妻，被警方依現行犯逮捕，並依法移送。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，一名45歲林姓菜販懷疑隔壁夫妻檔（55歲陳男、35歲林女）是「抓耙仔」，偷偷跟警方檢舉違停，害他的顧客被開單，影響到生意，3日中午跑去跟夫妻理論，講沒幾句就演變成激烈肢體衝突，事後雙方互告傷害。

林男的員工們得知此事，疑似想幫老闆出口氣，一行人跑去砸場子，先將攤位掀翻還嗆聲「要讓你生意做不下去！」又把夫妻倆毆打成傷，步入中年的陳男抵擋不了攻勢，頭部、眼臉、左胸等處受傷後退開，林女嘗試抵擋7男的拳頭，最後也鼻青臉腫、膝蓋挫傷。

民眾發現狀況後報案，並稱，「沒想到這些人連女人都打，而且這裡（案發地）只距離派出所大概200公尺，簡直目無法紀。」員警迅速到場將動手的7人逮捕，並依恐嚇、毀損、傷害案移送偵辦。

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▼攤商員工砸場還嗆聲，「要你生意做不下去！」。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼警方獲報到場逮人。（圖／記者陳雕文翻攝）