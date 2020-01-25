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社會 社會焦點 保障人權

工業級液鹼泡魷魚乾　黑心攤商判刑6月獲緩刑2年定讞

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烤魷魚。（圖／Pixabay）

▲屏東攤商以工業原料浸泡魷魚乾，獲得緩刑確定。此為示意圖。（圖／Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

年節期間，民眾大魚大肉之際，經常會購買魷魚乾烹調菜色，但就有一些不肖廠商，竟販賣黑心魷魚乾。屏東簡姓攤商為使魷魚乾軟化膨脹，長期非法使用工業級氫氧化鈉浸泡後再賣給市場攤販、超市及火鍋店，檢方以違反食安法起訴簡男後，最高法院將他判刑6個月定讞，並給予緩刑2年的自新機會。

簡男使用的氫氧化鈉，又稱燒鹼和苛性鈉或「液鹼」，是一種具有高腐蝕性的強鹼，一般為白色片狀或顆粒，能溶於水生成鹼性溶液，另也能溶解於甲醇及乙醇。此鹼性物具有潮解性，會吸收空氣裡的水蒸氣，亦會吸取二氧化硫等酸性氣體，為工業上常用的化學品之一。

檢方起訴指出，簡男2017年6月至2018年6月間，向鄭姓業者經營的化工原料行，購買「液鹼」用來浸泡魷魚乾，等魷魚乾軟化膨脹後再以清水洗淨，運往傳統市場、超市及火鍋店販售，供不特定消費者食用。由於工業用液鹼不能用於食品，檢方因此依照違反《食品安全衛生管理法》，對簡男提起公訴。

法院審理時，簡男否認犯罪，辯稱十多年來他都向鄭姓業者購買液鹼，他不知道液鹼不能用來浸泡魷魚乾。不過鄭姓業者作證時表示，液鹼不能添加在食品內，販售前他一定會向客戶說明，桶子上也貼有標示及注意事項。法院因此認定簡男明知而故意為之，具有主觀犯意，確實有罪。

一審法院認定簡男販售時間較長，將他判刑6月、得易科罰金18萬元，並沒收犯罪所得353萬餘元，緩刑2年。案經上訴，二審法院也認定簡男有罪，但販售時間未如一審計算時間久，因此也判刑6月、得易科罰金，緩刑2年，沒收犯罪所得196萬元。全案再上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。
 

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