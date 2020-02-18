「搓手哥」ATM前徘徊...險被當詐騙車手！警買早餐供暖身家屬感動

▲員警巡邏見男子在提款機前不停搓動雙手，疑為詐騙車手，遂上前盤問。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市廖姓男子日前於清晨在銀行自動提款機前徘徊，還神色不安地搓動雙手，巡邏警員見該男子如此「怪異」的舉動，又恰巧在提款機前，認為形跡可疑恐為詐欺車手，遂上前盤查。經查發現男子竟是名失蹤人口，搓動雙手是因天氣寒冷，只好如此取暖，員警見其挨餓受凍於心不忍，便自掏腰包買熱騰騰的早餐給他吃，並通知其家屬將他帶回。

台中市第三警分局健康派出所警員李雲仁及張詩婕，於15日清晨4時30分許值勤巡邏勤務，行經台中市南區忠明南路一家銀行前時，發現一名男子在提款機前左顧右盼、神情不安，還不斷搓動雙手，一下十指緊扣、甫又雙手轉圈圈，形跡相當可疑，當下研判可能是詐欺車手，正在等候指示取款，遂上前盤查。

不過，該男子對警方的詢問均答非所問，員警使用人臉辨識系統比對後，發現廖男（35歲）已被其家屬通報為失蹤協尋人口，仔細詢問，才知道男子之所以不停搓動雙手是因天氣寒冷、讓自己暖和起來，又很久沒吃東西，員警見他四肢凍僵，便將廖男帶回派出所等候家人接回，並自掏腰包買早餐給廖暖暖身、填飽肚子。

廖男家屬趕到派出所後向員警表示，廖男不擅與人溝通，這次和家人一起拜訪親友，卻趁家人不注意時獨自出門而走失，廖未帶手機也不熟路況，心急如焚之下只好通報失蹤人口請求警方協助。幸好，事隔不到24小時警方就找到人，讓他們如釋重負，尤其見到廖男正吃著員警買的早餐，就像對待家人一樣地細心照顧，讓他們感動到快落淚，對於警方熱心積極協助十分感謝。

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