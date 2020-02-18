戒飲料16天！「同事一個暖舉」根本萬惡根源　他拿回家忍住：已第5杯了

▲珍奶超罪惡！（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人減肥，會選擇戒含糖飲料，省下的錢也相當可觀！一名男網友透露，至今已半個月沒喝飲料，偏偏同事太貼心，常常買了他最愛喝的飲料，差點讓原PO凍抹條。不少網友也討拍，直呼同事根本是萬惡的根源！

一名男網友在臉書《爆怨公社》哀號，戒飲料邁向第16天，最痛苦的，不是它在你眼前而不能喝，而是同事說的一句話，「我買你最愛喝的這家，來來來～這杯我請你喝！」

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原PO臉色鐵青，內心的煎熬難以言喻，更虐心的是，戒飲料半個月以來，好人緣的原PO已被請了同款5杯，所幸他意志力堅強，才沒有破功，「每次都帶回去給我哥喝掉，真心覺得這個月他免費喝到那麼多飲料。」

文章一貼出後，大批網友笑虧，「結果你哥哥越來越胖」、「喝奶茶吃雞排臭豆腐了啊」、「你哥真的是卯死了」、「戒不掉飲料的兇手，永遠是萬惡的同事！」、「喝無糖啊」。

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▲哥哥最大受益者！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

留言串中，也引來大批苦主分享心路歷程，大讚值得，「我飲料喜歡加珍珠，真的要忍啊（我忍功很好的，邁進第四個月路過）」、「我已經戒一年多了，說不喝就不喝，省了不少錢」、「你可以的～我戒一年的飲料了，沒喝以後瘦到57公斤」。

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