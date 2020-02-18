連續7天免費喝！「喫茶小舖」招待醫護大喝珍奶：不限品項

▲送醫護人員連續7天免費喝，手搖飲「喫茶小舖」招待：「防疫醫護人員辛苦了」（圖／喫茶小舖粉絲團）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情在台灣延燒，疾管署與各地醫護人員連日堅守崗位，儘管工作非常辛苦且工時漫長，他們始終站在第一線全力防疫。手搖飲料店「喫茶小舖」為了感謝、犒賞所有辛苦防疫人員，決定推出連續7天的免費喝活動，「不限品項」讓防疫人員好好補充體力。

為了感謝自新冠肺炎疫情爆發後，始終站在第一線的防疫人員，手搖飲料店「喫茶小舖」決定推出「您用心守護台灣，我們用珍奶守護您」感恩回饋活動，活動將於2月20月開始、26日結束連續7天。

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喫茶小舖表示，民眾只要持「疾管局工作證」或「醫護執業執照」到全台任何一間門市，就可以免費兌換一杯飲品且不限品項，不過每一間門市每天限量200杯。

喫茶小舖在臉書粉絲團寫下，「感謝有您，向站在第一線夥伴致敬，用愛守護這片土地上的每一份子，堅守崗位只為讓我們安心生活著」、「防疫醫護人員辛苦了，永遠站在防護第一線的您，值得最好的回饋，喫茶小舖挺你。」

其他網友看見文章後紛紛留言，「醫護人員真的辛苦了，您們真的超大方的，推推」、「這消息真棒」、「老闆很佛心」、「所有的醫護人員辛苦了」、「感謝台灣所有的醫療人員與防疫人員」、「謝謝你們，老闆很棒。」