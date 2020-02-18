男沒戴口罩上街挑釁：想先戴手銬　民警制伏幫實現願望

▲大陸一名沒戴口罩出門，面對民警勸說，竟要求「戴手銬」。（圖／翻攝自澎湃新聞）



記者郭卉寧／綜合報導

為防範疫情擴散，大陸許多城市規定民眾外出須戴口罩。武漢日前有一名男子沒戴口罩就上街，遭民警攔下勸說，但他卻要求「先戴手銬再戴口罩」，還一再挑釁民警，甚至使出金蟬脫殼的手法，想趁機逃跑，不過他最終仍被按倒在地，且「如願」戴上手銬，處以行政拘留5日。

根據《澎湃新聞》報導，武漢青山區日前有一名男子出門沒戴口罩，當時民警和社區管理者見狀都紛紛勸導，沒想到他不但拒絕配合，還一直出言挑釁民警，揚言要「先戴手銬才戴口罩」，之後更不斷重複戴上手銬後才肯乖乖配合，「不戴手銬我憑什麼配合你們啊！」

▲▼男子不僅不願戴上口罩，還不斷挑釁民警。（圖／翻攝自澎湃新聞）



男子拒戴口罩且屢次挑釁的行為，當下也引起居民團團圍觀，造成不小的騷動，甚至在民警伸手拉住他的外套時，一度使出金蟬脫殼，想丟下外套逃跑，最後民警因反覆勸說無效，而將他制伏在地，並戴上手銬，依法對其實施強制傳喚，處以行政拘留5日的處罰。

▼民警最終將男子制伏在地，並處以行政拘留5日。（圖／翻攝自澎湃新聞）



對此，網友紛紛表示，「心想事成啊簡直是」、「像這樣的要求，我一輩子都沒見過」、「想試試帶手銬的感覺，真是大千世界什麼人都有」、「醫生累得要死，他擱這添亂，自己不戴口罩不怕生病，但你萬一生了病又傳染給別人，還要給醫院增加負擔」；也有人猜測男子或許是故意做出這樣的行徑，「這是想蹭飯的」、「是不是買不到口罩，故意的」、 「可能是家裡沒有吃的了，去派出所吃兩天飯」。