感染規模SARS的10倍起跳！抗煞專家「3預言」全成真...網愧：欠他一個感謝

▲管軼被民眾稱為「抗SARS專家」。（圖／翻攝自《中國報》）



實習記者賴韻如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，《新浪網》發布的最新疫情動態顯示，目前全國（含港澳台）確診病例多達72530例、死亡1870例。日前有網友回想到，香港病毒學研究領域專家管軼曾在1個月前就提出警告、預言疫情，未料如今卻全部都成真。

據《中國報》報導，2003年SARS爆發期間，管軼與其團隊在廣東發起SARS病原調查和診斷，率先分離鑑定出SARS冠狀病毒，並證明果子狸等市場野生動物是SARS的直接來源，通過建議政府取締野生動物市場，遏止了SARS的再次爆發及流行，被民眾稱為「抗SARS專家」。

請繼續往下閱讀...

▲新冠肺炎導致北京機場爆滿。（圖／達志影像／美聯社）

如今新冠肺炎持續蔓延，而管軼曾在上（1）月21日做出了3項精準的判斷：

1、「這次感染規模是SARS的10倍起跳」，管軼指出，SARS的60%-70%的感染者都是來自個別超級傳播者，傳播鏈很清晰，只要封堵那幾個人的接觸者就可以了，但是這次，傳播源已經全面鋪開了，要做流行病學調查已經做不了了。然而，目前新冠肺炎確診患者確實已達當年SARS疫情的9倍，病例數仍在持續增加中。

2、「錯過黃金時期」，武漢於1月23日宣布封城，但當時，管軼卻認為，「即使封城，也已經錯過了黃金防控期，因為『春運大潮』已經結束，武漢從1月15日就已經開始出現回鄉潮，而大量的返鄉人潮中可能都會有帶菌者。」

3、「動物傳染源樣本無法追溯」，管軼在疫情爆發後，試圖前往武漢找科研機構合作，卻屢屢遭拒，因此無法找到病源。管軼表示，當時華南海鮮市場已經全面封閉、洗地，導致案發現場證據全部消失。

▲武漢華南海鮮批發市場在輿論下關閉。（圖／達志影像／美聯社）



管軼當時被網友罵翻，認為他是為了寫論文才會前往武漢，因為得不到任何相關情報後才會汙衊。如今預言全部成真，就有大陸網友在問答網站《知乎》發文指出，「我們是不是欠管軼一個道歉？」立即掀起熱議。

大家紛紛留言表示，「我欠管軼教授一個感謝；回頭看，真實預言家，講的真實誠摯，一點不遮遮掩掩，這裡給沒聽苦口良言的我一記耳光。」、「他不僅說的是真話，懷的也是好意」、「不管他是啥立場，他是專家，他在這個時期說的是真話，那就夠了」、「當時我確實認為他誇大其詞，但面對事實，我還是必須承認他說對了」。

▲新冠肺炎疫情持續。（圖／路透社）



還有網友感嘆表示，「不，我們欠他一個感謝。當時雖然鍾南山已經說話了，但很多人對疫情到底會如何嚴重，還沒有任何概念，管教授的一個比SARS嚴重10倍的判斷一上網，雖然遭到了很多人的瘋狂批評，但確實震動了很多人，讓很多人開始做好防護。」