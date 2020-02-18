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疫情不斷人民幣續貶　在離岸價雙「破7」日洩200點

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▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

▲新冠肺炎影響持續，人民幣匯率呈壓。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

眼見新冠肺炎疫情持續，大陸人民幣匯價在近日不斷維穩後，仍難擋貶值趨勢，今（18日）盤中在岸價、離岸價雙雙「破7」，其中離岸價破7為10日以來首次。英國外匯交易商ATFX分析指出，肺炎疫情可能導致中國經濟成長率跌破6%，並使離岸人民幣匯價呈壓。

2月18日上午，中國人民銀行授權外匯交易中心公布，人民幣兌美元中間架報6.9826，較前一交易日下調31個基點。上一交易日中間價報6.9795，在岸人民幣上一交易日收報6.9807、在岸價收報6.8951。

▲▼昆山市台商復工。（圖／取自昆山台協網站）

▲肺炎疫情影響企業復工等經濟活動表現，圖為一家昆山台商復工消毒情況。（圖／取自昆山台協網站）

但隨疫情拐點未見、企業復工情況有待觀察等，可能影響經濟發展的背景因素下，人民幣在、離岸匯價今日震盪走跌，截至下午2點52分，在岸價報7.0019的今日低點，跌幅超過200點；離岸價報7.0031，低點見7.0040，跌幅也近200點。

ATFX報告坦言，新冠肺炎疫情影響，造成實體零售與製造業受衝擊明顯、互聯網企業展業放緩，加重了中國第一季經濟數據的悲觀預期。經粗略估計，應在5.8%附近，跌破6%關口；同時，整體宏觀經濟的下滑，將導致一定資金往國外市場移動，導致離岸人民幣的下滑。

▲▼人民幣匯率2月18日貶值情況。（圖／翻攝自新浪財經）

▲人民幣匯率2月18日貶值情況。（圖／翻攝自新浪財經）

巴黎政治大學中國校友會經濟學博士盧之旺看法較為樂觀，他表示，2019年在中美貿易摩擦的背景下，人民幣匯價整體基本穩定，對於今年，市場總體認為新冠疫情為短期擾動因素，不會撼動中國宏觀經濟長期穩健轉好的總體態勢。

因此，他判斷，儘管短期來看，抗疫情採取的管控措施對消費、外貿、投資會產生一定負面影響，但人民幣匯率表現，應仍會在動態均衡水平上繼續保持基本穩定。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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