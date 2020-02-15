因公殉職小隊長招魂…家人擲嘸筊　長官慟喊「任務結束！」來了3聖筊

▲馮小隊長家人回現場招魂 ，最後由大隊長擲筊得3聖筊。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市消防局鳳祥分隊一輛水箱車在13日晚間日晚間1出勤時，於鳳山區鳳頂路和過埤路口與聯結車發生擦撞，水箱車當場翻覆，造成車內小隊長馮永昌當場無生命跡象，其餘4人受傷。約下午2時，家屬重回車禍現場進行招魂儀式，擲筊過程中，馮小隊長的妻子與兒女連續擲筊一段時間都無法擲出連3聖筊，最後由高市消防局第三大隊長王國泰出面說：「任務結束了！」才連續擲出3聖筊。

▲馮姓小隊長認真工作的畫面將印在所有同仁心中 。（圖／記者地方中心翻攝）

這起車禍事故發生在13日晚間10點37分，當時消防水箱車鳴笛準備前往鳳山區頂圃街火警搶救，卻在鳳頂路、過埤路口紅綠燈由綠轉紅時，遇上由張姓男子駕駛的一輛聯結車，從民眾行車紀錄器可以看見，當時水箱車已經鳴笛，但一旁聯結車依然快速往前開，即使按了兩聲喇叭，水箱車駕駛不及閃避，車頭直接撞上聯結車左側，水箱車180度旋轉後，右翻倒在地。水箱車才剛出發約400公尺，不到一分鐘，就在路口發生車禍。

在這場車禍中喪命的小隊長馮永昌妻子與兒子、女兒，15日下午2時多，來到車禍發生現場進行招魂儀式，也有許多消防同仁到場，但馮永昌的兒子、女兒、妻子連擲了一段時間，都未能獲得連續3聖杯。

直到第三大隊大隊長王國泰出面擲筊，王國泰表示，他告訴馮小隊長：「任務結束了，你奉公守法、盡心盡力，雖是一場災難，但不要過不去，大家都很惋惜，跟著家人回去，保佑家人們平安，工作事務也放下心，同仁會完成的」，擲筊才連續獲得3個聖筊，完成招魂儀式。