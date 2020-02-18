網PO：白牌車司機遺體交「土公仔」擺烏龍 　衛生局駁斥：個案還套2層屍袋

記者唐詠絮／彰化報導

有媒體爆料po文指出「新冠病毒防疫大紕漏 首例病患遺體處理擺烏龍」，直指第19例白牌司機確診死亡後，禮儀業者穿著披風式雨衣將死者送往火化場入殮，還未依規定在24小時內火化，成為防疫漏洞，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這絕非事實更是假訊息，個案還穿了2層屍袋，火化過程絕對符合傳染病防治法規定。

▲中部白牌司機確診遺體火化，彰化縣衛生局說一切符合法規。（圖／記者唐詠絮攝）

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台灣殯葬資訊網指稱，指這國內第十九例新型冠狀病毒肺炎患者，15日傍晚六時死亡。不過，殯葬業者未依照規定於24小時內火化，還將遺體運到殯儀館冰存，且工作人員全程未依規定穿戴防護衣，也沒有進行消毒，事後也沒有居家自主隔離。殯葬業者不滿指出，這樣的做法，根本就是交給無牌的「土公仔」，防疫完全破功。

▲中部白牌司機確診遺體火化，彰化縣衛生局說一切符合法規。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化市長林世賢指出，16日收到通知後，確定大體有穿屍袋 ，也請所有的彰殯人員啟動SOP流程也都消毒，17日中午大體運往火化也穿屍袋，整個防疫過程沒有疏失。

而葉彥伯也表示，白牌計程車司機15日晚間6時去世後，衛生局首長及人員均依規定全程參與，從遺體採集檢體到裝屍袋、火化，忙到午夜，甚至個案還應殯葬業者要求穿了2件屍袋，均依傳染病防治法程序處理，絕對沒有外傳不合法規等情事。否則將開罰最高300萬元。