台南老藥師一人苦撐賣口罩　兒孫十分不捨

▲台南老藥師們一人苦撐賣口罩，令兒孫十分不捨也無奈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

實施已超過12天的健保卡實名制到健保藥局買防疫口罩，讓很多健保藥師吃足苦頭，對年輕的藥師來說已經是一大挑戰，而只有一人顧店的藥師來說更是一件苦差事，尢其對於年齡超過70歲以上，且是一人顧店的老藥師，來說更是一種精神與體力的折磨。

在台南市像這樣無償參與政府防疫口罩代售的70歲以上老藥師就有19位，除了忍受民眾買不到口罩的飆罵，或是口罩樣式大小不滿意而被幹譙，抑或是得在非集中領口罩的時段，趕緊將隔日要發售的口罩每份2片分裝包好、多一片少一片都不行，遇到急要領健保處方箋藥的病患，又得要馬上處理調劑，更不能忙中有錯，讓社區健保藥局藥師一整天精神緊繃，一整天下來，每個人都是疲憊不堪，也讓這些老藥師們的兒孫們備感不捨，但兒孫們各自有工作或事業要忙，因幫不上忙而感到內疚不已。

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其實2月6日代售口罩的第1天，就讓老藥師快要撐不住而打算放棄代售口罩的服務，尤其是代售口罩剛開始的幾天，民眾因為不清楚購買防疫口罩的規則，買不到口罩而將怒氣、怨氣發在這些老藥師身上，更讓這些老藥師備受委屈。

「我都已經是70歲以上的老人了，還要被比我年輕的人怒罵、糟蹋；政府沒有付我半毛錢的薪水，我還要被政府推到第一線去當砲灰，讓民眾把我的尊嚴踩在腳底下。」台南市藥師公會理事長吳振名則轉述老藥師的心聲，道盡這次無償為民眾服務的社區藥局藥師心聲。

台南市藥師公會不僅盡全力安撫這些資深藥師共體時艱為民服務，更趕緊連絡國立成功大學藥學系，請藥學系的學生自願登記支援分派到社區健保藥局當義工，幫忙這些藥師代售政府防疫口罩，嘉南藥理大學部分藥學系學生得知消息也主動連絡藥師公會自願加入義工行列。

藥學系學生協助支援健保藥局代售口罩的工作原本是到2月14日為止，台南市藥師公會考量這項無償代售政府防疫口罩的工作，長期下來對這些年紀超過70歲以上的資深藥師恐有精神體力負荷不了的情形，而準備為他們設立退場機制可不用再繼續代售口罩，徵詢資深藥師意願之後，老藥師們紛紛表示現在民眾購買口罩的情形還是大排長龍，還是有很多民眾沒有辦法買到口罩，於心不忍，因此目前暫時還是決定本守藥師照顧民眾健康的職志，繼續配合政府代售口罩，但若代售口罩的業務繼續加量、期間拉長，那體能恐怕再也負荷不了，就得重新考慮放棄了，否則自己累死了，政府和民眾或許有也沒人可憐無償賣命付出的藥師。

而藥學系的學生也認為這是一項極有意義的工作，且在服務的過程中可以學習到資深前輩是如何來圓融服務民眾，因此決定再繼續當義工。

吳振名說這次實名制口罩的銷售，投入的不只是現在藥師，也包括未來藥師（藥學系學生），是沒有薪水、沒有報酬的動員老中青三代藥師一起來為政府努力、為民眾奉獻付出。他也感概說，這段期間政府對社區健保藥局藥師並沒有特別照顧，還發公文讓醫院可以延長原本是1次給藥28天或30天的慢性病連續處方箋藥，變成一次可給60天的藥，讓社區健保藥局藥師，難以接到處方箋調劑來賺取健保給付藥事服務費的微薄收入；也有地方政府衛生主管機關發文給轄下醫院鼓勵醫院於戶外增設領藥得來速服務窗口，將疫情吃緊原本想改到健保藥局領藥的民眾再度吸納回去醫院，讓社區健保藥局想增加處方箋調劑的機會又不見了，雖然部分決策不當的公文後來又趕緊發文廢止實施，但政府的這些舉動，不僅讓社區健保藥局藥師寒心，也讓藥師似乎看不到未來。

吳振名再次懇切呼籲政府與為官當政者，真的要善待社區健保藥局的藥師。也拜託民眾在買防疫口罩時能對無償付出的藥師給予友善的鼓勵，若有慢性病連續處方箋的民眾也可持慢性病連續處方箋到社區健保藥局領藥，讓社區健保藥局藥師不只代售口罩服務於你，也可在處方箋調劑與用藥指導服務大家。